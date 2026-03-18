Precio del dólar en Venezuela HOY 18 de marzo: Se muestra leve alza en la divisa internacional

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe económico con relación al valor del dólar y otras monedas extranjeras para el día de hoy miércoles 18 de marzo, en donde se logra evidenciar una mínima subida en los precios de las divisas internacionales.

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país sudamericano.

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Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, dado que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY miércoles 18 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que la proyección de precios en el mercado cambiario mantendrá la cotización del dólar en 451,50720000 bolívares hasta el miércoles 18 de marzo, lo que significa que los precios se mantendrán en tal cifra hasta HOY.

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 520,64198246 bolívares

520,64198246 bolívares Yuan chino: 65,55743988 bolívares

65,55743988 bolívares Lira turca: 10,21324647 bolívares

10,21324647 bolívares Rublo ruso: 5,47679767 bolívares

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para HOY miércoles 18 de marzo?

El Banco Central de Venezuela, además, informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de hoy miércoles 18 de marzo.

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El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante el día de hoy miércoles 18 de marzo, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Bancamiga: 497,4439 compra - 513,2278 venta

497,4439 compra - 513,2278 venta BBVA Provincial: 464,8618 compra - 521,0319 venta

464,8618 compra - 521,0319 venta Banco microeconómico R4: 464,8618 compra - 521,0319 venta

464,8618 compra - 521,0319 venta Banco Mercantil: 510,5539 compra - 540,0000 venta

510,5539 compra - 540,0000 venta Banesco: 516,6026 compra - 446,6495 venta

516,6026 compra - 446,6495 venta Otras instituciones: 462,8209 compra - 514,2498 venta

Estas cotizaciones del precio del dólar para Venezuela representan una nueva alza con respecto al valor que se manejó durante el día anterior, en donde la divisa del país venezolano se cotizó en 448,36860000 bolívares (VES).

Esta nueva cotización del dólar favorece a las personas interesadas en realizar operaciones con divisas extranjeras, dado que el precio al alza de la divisa internacional en el país venezolano hace que se genere una rentabilidad económica cada vez más alta.