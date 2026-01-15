Bogotanos señalan incrementos en los precios de alimentos de la canasta familiar

Bogotá D.C

A propósito de las declaraciones del presidente Gustavo Petro de que el precio de los alimentos ha bajado o se ha mantenido , Caracol Radio recorrió las principales plazas de mercado de la capital.

Alza de precios en algunos alimentos

En Corabastos , la plaza de mercado más grande del país, reportaron un alza en los precios de algunos alimentos.

“Los productos que subieron como la arveja verde, papa, plátano. Agricultores de la arveja verde de la Sabana están preocupados por las bajas temperaturas o heladas que se puedan presentar que pueden dañar algunos cultivos ” , aseguró Pedro Triviño en Corabastos.

En Paloquemao , otra de las grandes centrales de comida en Bogotá, los ciudadanos reportaron un incremento en el precio de algunos alimentos.

“Eso es como todo, unos suben y otros bajan. El tomate subió bastante, lo estábamos dando en 2.000 y 3 en 5.000, pero tocó ponerlo 3 en 10.000. Y la habichuela también subió. El plátano llanero también subió un 40%”, afirmó Danilo desde su puesto de trabajo frente a la estatua de la virgen.

A los ciudadanos no les alcanza para el mercado

Los compradores indican que cada vez les alcanza para menos la plata para hacer mercado.

“Cada día las cosas más caras. Las hoja de plátano dizque 20 mil, cada vez alcanza para menos la plata”, aseguró una mujer que en Paloquemao.

“La carne y el pollo, subieron de precio aproximadamente como $50 mil pesos”, sostuvo una mujer.

Ahora bien, en cuanto a la cadena avícola que tiene que ver con el pollo y el huevo. Los precios aumentaron también considerablemente.

“Viene subiendo porque obviamente el tema del salario , temas de plantas de proceso, temas de horas nocturnas empieza a generar incrementos en algunos productos de la canasta. Para hoy el kilo está en 11 mil pesos”, aseguró David comerciante y dueño de un local de venta de pollo.

Mientras que las ventas se han disminuido, “sí han estado un poquito bajitas, mientras que los niños entran de nuevo a estudiar”, aseguró una comerciante.