¿Subió o bajó? Precio del café HOY 17 de marzo de 2026 en Colombia según FNC

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este martes 17 de marzo, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Este valor funciona como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se calcula con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

La FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

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Precio del café para HOY martes 17 de marzo en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este martes 17 de enero se cotizará en $2,200,000 (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cotización representa un alza con respecto al precio del cierre de la semana anterior, lunes 16 de marzo cuando el precio se situó también en 2,180,000 pesos por carga.

El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este martes 17 de marzo se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, manteniendo su valor.

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Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy martes 17 marzo

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy 17 de marzo son:

ARMENIA : Carga: 2,200,500 // Kilo: 17,604 // ARROBA: 220,050

: Carga: 2,200,500 // Kilo: 17,604 // ARROBA: 220,050 BOGOTÁ: Carga: 2,199,250 // Kilo: 17,594 // ARROBA: 219,925

Carga: 2,199,250 // Kilo: 17,594 // ARROBA: 219,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,198,875 // Kilo: 17,591 // ARROBA: 219,888

Carga: 2,198,875 // Kilo: 17,591 // ARROBA: 219,888 BUGA: Carga: 2,201,250 // Kilo: 17,610 // ARROBA: 220,125

Carga: 2,201,250 // Kilo: 17,610 // ARROBA: 220,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038

Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038 CÚCUTA: Carga: 2,198,375 // Kilo: 17,587 // ARROBA: 219,838

Carga: 2,198,375 // Kilo: 17,587 // ARROBA: 219,838 IBAGUÉ: Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963

Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963 MANIZALES: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038

Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038 MEDELLÍN: Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963

Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963 NEIVA: Carga: 2,198,750 // Kilo: 17,590 // ARROBA: 219,875

Carga: 2,198,750 // Kilo: 17,590 // ARROBA: 219,875 PAMPLONA: Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850

Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850 PASTO: Carga: 2,246,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850

Carga: 2,246,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850 PEREIRA: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038

Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038 POPAYÁN: Carga: 2,200,625 // Kilo: 17,605 // ARROBA: 220,063

Carga: 2,200,625 // Kilo: 17,605 // ARROBA: 220,063 SANTA MARTA: Carga: 2,202,125 // Kilo: 17,617 // ARROBA: 220,213

Carga: 2,202,125 // Kilo: 17,617 // ARROBA: 220,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,199,750 // Kilo: 17,598 // ARROBA: 219,975

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