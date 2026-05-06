FITAC anuncia caída en los servicios informáticos de la Dian que retrasan tramites aduaneros

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC) denunció fallas recurrentes en el Servicio Informático Electrónico (SIE) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que están afectando el desarrollo de las operaciones de comercio exterior en el país.

De acuerdo con el gremio, los sistemas presentan desde hace varias semanas intermitencias, tiempos de respuesta elevados y, en algunos casos, caídas totales, lo que ha dificultado el acceso a los módulos necesarios para el registro, procesamiento y autorización de operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero.

Los problemas también han impactado procesos como el pago consolidado de tributos aduaneros por parte de los Operadores Económicos Autorizados (OEA), generando, según FITAC, “traumatismos operativos” en toda la cadena logística.

El gremio indicó que ya adelanta gestiones directas con la DIAN para identificar las causas de las fallas y, sobre todo, conocer los tiempos estimados de normalización del servicio. Mientras tanto, se mantiene en contacto con la entidad para informar a sus afiliados sobre cualquier avance.

FITAC advirtió que la situación podría configurarse como un evento que impide el cumplimiento oportuno de obligaciones aduaneras sin que exista negligencia por parte de los operadores, sus clientes o demás actores del comercio exterior.

En este contexto, la DIAN solicitó a los usuarios reportar las dificultades a través de los Puntos Únicos de Soluciones Tecnológicas (PST), con el fin de documentar las fallas. Además, informó sobre una ventana de mantenimiento programado en el sistema SYGA, lo que implica nuevas restricciones operativas en el corto plazo.

Ante la parálisis operativa, FITAC ha iniciado gestiones directas con la DIAN para determinar las causas de las fallas y establecer plazos de restablecimiento. La DIAN, por su parte, ha instado a los usuarios a reportar los inconvenientes a través de los Puntos Únicos de Soluciones Tecnológicas (PST) para documentar las dificultades materiales.

“FITAC considera que la situación configura un evento que imposibilita objetivamente el cumplimiento oportuno de las obligaciones aduaneras sin que medie negligencia alguna por parte de los agentes de comercio exterior, sus clientes y demás actores de la cadena logística.”, señala.