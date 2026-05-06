Denuncian supuestas amenazas del ELN a sindicalistas de la Fiduprevisora tras fuga de datos

Una fuga de datos personales de varios sindicalistas de SINTRAFIDUCIARIOS, habría generado varias amenazas y mensajes intimidatorios que aparecieron desde un número desconocido, con insignias del ELN, pocas horas después de la filtración. En tales mensajes, los trabajadores son declarados objetivo militar.

La organización sindical indicó que más de 40 funcionarios estarían en peligro, según las amenazas que se dieron a conocer en las últimas horas. De acuerdo con la información, el sindicato elevó una solicitud formal al Ministerio de Trabajo y la FIDUPREVISORA S.A.

La coincidencia entre la filtración de datos y la aparición de estas amenazas eleva el nivel de gravedad del caso, pudiendo configurar un escenario de intimidación sistemática contra trabajadores sindicalizados, con implicaciones directas sobre la libertad sindical y los derechos humanos en Colombia.

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La comunicación formal del sindicato indica que los documentos filtrados hacían parte de un expediente en trámite ante el Ministerio del Trabajo, el cual, por su naturaleza, debía contar con estrictas medidas de reserva conforme a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

Se ha solicitado la intervención inmediata de entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la autenticidad ni el origen de los mensajes, por lo que se mantiene abierta la hipótesis de posible suplantación o uso indebido de la imagen de grupos armados para generar terror, sin descartar otras líneas de investigación.