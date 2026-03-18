¿Trabajadores deben pagar obligatoriamente cuota para sindicatos? MinTrabajo responde

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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del decreto del Gobierno Nacional que habilita negociaciones de sindicatos por sectores en Colombia.

¿Decreto obliga a trabajadores a pagar cuota sindical?

“Eso está establecido desde 1990 en la ley 50. El artículo 68 establece una cuota por beneficio convencional. Es decir, si usted es beneficiario de una convención colectiva, debe pagar una cuota por esa circunstancia”, explicó.

De esta manera, el MinTrabajo recordó que eso no es un invento del nuevo decreto, sino que es algo que existe desde la década de los 90.

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Aclaró que el decreto no obliga a los trabajadores a afiliarse al sindicato, aunque detalló que, según lo estipulado por la Corte, los derechos derivados de una convención colectiva son “irrenunciables”.

Sanguino también sugirió que los trabajadores deben revisar sus desprendibles de pago para verificar ese pago a sindicatos, pues pueden pasarlo por alto al no ser un cobro permanente: “es una sola cuota”.

Más detalles del decreto de sindicatos

Ante los cuestionamientos desde los sectores empresariales, el jefe de la cartera de Trabajo aseguró que el decreto 0234 no elimina la negociación por empresa, sino que establece una en multinivel.

“Las empresas, pequeñas y medianas, si así lo acuerdan, pueden participar de la mesa de negociación (…). Solo estamos organizando una negociación que hoy es fragmentada”, sostuvo.

Así las cosas, como explicó el ministro, el decreto les permite a las pequeñas y medianas compañías que los acuerdos entre empresas y sindicatos grandes se apliquen o no en sus unidades empresariales.

Mensaje a empresarios

“Colombia necesita tener reglas de juego claras y diferenciadas. Su participación (no es obligatorio) a un nivel más alto puede generar un escenario de unificación. Esto beneficia a los trabajadores y reconoce las diferencias entre la gran y la pequeña y mediana empresa”, dijo.

Escuche la entrevista completa con el ministro del Trabajo aquí:

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¿Qué dice el decreto?

El decreto se fundamenta en los convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como en la Constitución Política, que garantizan el derecho de negociación colectiva y ordenan al Estado promover la concertación pacífica de los conflictos.

“Con esta nueva estructura, se pretende fomentar procesos de diálogo social más racionales y eficientes, reduciendo los tiempos y costos administrativos de las negociaciones, lo cual, según el texto, incidirá favorablemente en la paz social y la productividad de las empresas”, señala la normatividad.

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