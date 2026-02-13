Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 14:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Caficultoras de Boyacá se suman al proyecto ¡Dios Mío! Coffee de Sofía Vergara

El café de Miraflores hizo parte del primer tiraje de producción

Cerca del 90% del café boyacense se exporta y también hace parte de un proyecto de la actriz colombiana, Sofía Vergara.

Cerca del 90% del café boyacense se exporta y también hace parte de un proyecto de la actriz colombiana, Sofía Vergara.

Miraflores

En Boyacá sigue creciendo la caficultura. Ya son 34 municipios con vocación cafetera que agrupa cerca de 10.000 caficultores que han avanzado en la especialización y clasificación de tasa.

La secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación de Boyacá, Elina Ulloa dijo que cerca del 90% del café boyacense se exporta, incluso nos contó que ya se exporta y hace parte de un proyecto de la actriz colombiana, Sofía Vergara.

“Tenemos experiencias muy interesantes con los productores de la provincia de Lengupá. De hecho, un dato curioso sobre Lengupá es que en el primer tiraje de producción de ¡Dios Mío! Coffee, el café de Sofía Vergara era de Miraflores, de mujeres cafeteras de ese municipio”.

La funcionaria recordó que, “en 2025 el departamento participó en cafés de Colombia Expo con un stand exclusivo para Boyacá con grandes resultados y ese es un ejercicio muy interesante el que se está haciendo con el próximo cluster del café”.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir