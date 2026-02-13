Caficultoras de Boyacá se suman al proyecto ¡Dios Mío! Coffee de Sofía Vergara

Cerca del 90% del café boyacense se exporta y también hace parte de un proyecto de la actriz colombiana, Sofía Vergara.

Miraflores

En Boyacá sigue creciendo la caficultura. Ya son 34 municipios con vocación cafetera que agrupa cerca de 10.000 caficultores que han avanzado en la especialización y clasificación de tasa.

La secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación de Boyacá, Elina Ulloa dijo que cerca del 90% del café boyacense se exporta, incluso nos contó que ya se exporta y hace parte de un proyecto de la actriz colombiana, Sofía Vergara.

“Tenemos experiencias muy interesantes con los productores de la provincia de Lengupá. De hecho, un dato curioso sobre Lengupá es que en el primer tiraje de producción de ¡Dios Mío! Coffee, el café de Sofía Vergara era de Miraflores, de mujeres cafeteras de ese municipio”.

La funcionaria recordó que, “en 2025 el departamento participó en cafés de Colombia Expo con un stand exclusivo para Boyacá con grandes resultados y ese es un ejercicio muy interesante el que se está haciendo con el próximo cluster del café”.