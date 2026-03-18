Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 18 de marzo 2026: Hay una baja en los precios

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha publicado el informe de los precios por los que se comerciarán dólares durante la jornada del miércoles 18 de marzo de 2026. Durante esta semana el dólar ha oscilado entre los 3.600 y 3.700 pesos respectivamente.

Según el Banco de la República de Colombia, la tasa de cambio nominal es el valor de la moneda nacional frente a una moneda extranjera, generalmente el dólar estadounidense, ya que esta es la divisa utilizada en la mayoría de transacciones internacionales. En términos simples, indica cuántos pesos colombianos se deben pagar por un dólar.

La entidad también menciona que cuando la tasa de cambio aumenta, se habla de una depreciación del peso, lo que significa que la moneda colombiana pierde valor y se necesitan más pesos para comprar un dólar.

Este es el precio del dólar en Colombia para HOY 18 de marzo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en 3.689,97 pesos (COP) para este miércoles 18 de marzo 2026. Esto representa una leve disminución respecto a cómo cerraron los mercados ayer ($3.691,90 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,660 pesos por compra y 3,740 pesos por venta.

: 3,660 pesos por compra y 3,740 pesos por venta. Medellín: 3,600 pesos por compra y 3,750 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,750 pesos por venta. Cali: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,660 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,660 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué define el comportamiento del dólar en Colombia?

A inicios de febrero de 2026 se anunció el incremento de las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 10.25% por parte del Banco de la República. Esta medida está enfocada en fortalecer el peso colombiano y sostener los precios del dólar, los cuales están fluctuando entre los 3.600 pesos y 3.800.

Esto se tomó como medida preventiva después del aumento al salario mínimo. Así se controla el flujo de divisas en el territorio para regular la inflación, la cual se ha ido readaptando de acuerdo con las proyecciones hechas por el Banrep.

Téngase en cuenta que, para enero de este año, la inflación tuvo un aumento aproximado del 1.8%, lo que significó el cuarto aumento más grande del siglo XXI (la estadística solo toma en cuenta los aumentos de cada enero), lo que fija la estadística final de inflación acumulada del 5.35%. Ante estas presiones, se siguen discutiendo las medidas necesarias para mantener una economía local estable.

¿Qué medidas definen el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.