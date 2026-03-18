Los ruegos de Jeisson Javier Pinzón que no escuchó la Nueva EPS

Tunja

n joven universitario de 20 años que estudiaba Economía en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja se convirtió en una nueva víctima de la falta de atención por parte de las EPS y la crisis del sector salud.

Jeisson Javier Pinzón interpuso tutelas, incidentes de desacato, hasta grabó videos rogando por su vida, pero nadie lo escuchó. El 14 de marzo su cuerpo no resistió más la leucemia que lo afectaba desde febrero de 2025 y murió el 14 de marzo en Tunja.

En un video publicado en sus redes sociales el joven rogaba por su vida contando el viacrucis que venía padeciendo desde febrero de 2025.

“Mi nombre es Jeisson Javier Pinzón, tengo 20 años, fui diagnosticado con una patología oncológica en febrero de 2025, me fue formulado el medicamento Blinatumomab en octubre de 2025 el cual no ha recibido hasta la fecha por parte de la Nueva EPS. Esto a pesar de contar con el fallo de una tutela a mi favor, posterior a esto se instauró el desacato y por ninguno de estos medios se ha logrado la entrega del medicamento”.

Reiteró el joven en este último mensaje, que ni siquiera los llamados de la Superintendencia Nacional de Salud sirvieron para que le autorizarán el medicamento para el trasplante.

“Sin contar con los diversos llamados por parte de la Supersalud. Por eso acudo a este medio para exigir a Nueva EPS que el medicamento sea entregado, puesto que mi vida corre peligro, exijo, se me respete el derecho a la salud y a la vida”.

El joven de 20 años fue sepultado el martes 17 de marzo en el Cementerio Jardines de la Asunción en el norte de Tunja.