Habilitan paso peatonal en la Transversal del Sisga

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que fue habilitado un paso peatonal controlado en el sector afectado de la Transversal del Sisga, a la altura del sector Marrano Loco, en jurisdicción del municipio de Santa María (Boyacá), con el fin de facilitar la movilidad de los habitantes y usuarios de este corredor vial.

La medida estará vigente únicamente en horarios específicos: de 5:00 a.m. a 7:00 a.m., de 9:30 a.m. a 10:00 a.m., de 12:00 m. a 1:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 6:00 p.m., y podrá ser modificada o suspendida dependiendo de las condiciones climáticas y de seguridad del área.

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La entidad precisó que el paso habilitado será de uso exclusivamente peatonal y estará bajo la supervisión del personal dispuesto en el lugar. Asimismo, reiteró que está totalmente prohibido el tránsito de motocicletas, bicicletas y cualquier otro tipo de vehículo por este corredor temporal, debido a los riesgos asociados a la emergencia ocasionada por el movimiento en masa registrado en el punto PR 51+720 de la vía.

Mientras avanzan las labores de atención de la contingencia, las autoridades reportaron la remoción de más de 2.000 metros cúbicos de material desprendido por el deslizamiento. Sin embargo, debido a la magnitud del evento, la inestabilidad del terreno y las condiciones climáticas que persisten en la zona, el corredor continúa con cierre total para el tránsito vehicular y aún no existe una fecha estimada para su reapertura. La ANI recomendó a los usuarios utilizar como rutas alternas los corredores Bogotá–Villavicencio y Yopal–Aguazul–Sogamoso–Bogotá.