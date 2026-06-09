Samacá tendrá Centro de Prevención y Salvamento Minero que beneficiará a más de 3.500 trabajadores

La infraestructura de este Centro Minero en Samacá, Boyacá, está diseñada para proteger la vida y la salud de más de 3.500 trabajadores del municipio y del departamento, y busca fortalecer la seguridad en las operaciones de extracción de carbón / Foto: Alcaldía de Samacá.

Samacá

El municipio de Samacá, Boyacá, avanza en la consolidación de un proyecto que busca proteger la vida de los trabajadores del sector minero. Se trata del Centro de Prevención y Salvamento Minero, una infraestructura diseñada para brindar formación académica, técnica y práctica sobre los riesgos y protocolos de seguridad en la minería subterránea.

El alcalde, Wilson Castiblanco Gil, explicó que este espacio permitirá recrear de manera didáctica todo el proceso que realiza un minero desde su ingreso al socavón hasta las labores de explotación y evacuación del carbón.

“En este Centro de Prevención y Salvamento Minero mostramos toda la actividad minera desde que un trabajador entra al socavón, cómo encuentra el tajo, cómo realiza la explotación y cómo se evacúa el carbón. También se evidencian los riesgos que se generan por gases, inundaciones, derrumbes y todas las situaciones asociadas a una actividad que, aunque es riesgosa, ha generado importantes beneficios económicos para Colombia, Boyacá y Samacá”, afirmó el mandatario.

El alcalde destacó que la iniciativa surge en un momento complejo para el sector minero debido a la crisis derivada de los precios internacionales del mercado. En ese sentido, señaló que el proyecto representa un respaldo institucional a empresarios y trabajadores de la minería formal.

“Queremos decirles a nuestros empresarios y trabajadores que no están solos, que existe un gobierno que apoya la minería bien hecha, responsable, aquella que protege el agua, los páramos, la naturaleza y los recursos naturales. En Samacá hemos entendido que primero están el agua, el páramo y la gente, y luego la actividad económica. Eso ha permitido que más del 90 % de nuestra minería sea formal”, indicó.

Según explicó Castiblanco Gil, el centro beneficiará a más de 3.500 trabajadores de Samacá y de diferentes municipios de Boyacá, además de mineros provenientes de otras regiones del país que podrán realizar prácticas, simulaciones y capacitaciones enfocadas en la prevención de emergencias.

El proyecto se desarrollará en un predio que fue gestionado durante la primera administración del alcalde y posteriormente donado por Paz del Río. El terreno fue entregado en comodato a Coprocarbón, organización que agrupa a más del 80 % de las empresas mineras del municipio y que será la encargada de desarrollar las actividades del centro.

La estrategia contará con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía y la Secretaría de Minas, entidades que participarán en los procesos de formación y simulación de emergencias.

Un nuevo atractivo turístico para Samacá

Además de su función educativa y preventiva, el Centro de Prevención y Salvamento Minero hará parte de las rutas turísticas del municipio.

De acuerdo con el alcalde, los visitantes podrán vivir la experiencia de ser “mineros por un día”, utilizando casco y overol para recorrer una mina didáctica que recrea las condiciones reales de una explotación subterránea de carbón.

“Las personas podrán sentir lo mismo que vive un trabajador dentro de una mina de carbón subterránea real. Será una experiencia única que complementará la oferta turística de Samacá”, señaló.

La iniciativa se sumará a otros atractivos del municipio, como su oferta gastronómica, la primera fábrica de hilados y tejidos de la región, y las actividades de ecoturismo en el Páramo de Rabanal.

La construcción del Centro de Prevención y Salvamento Minero fue posible gracias a una inversión superior a los 2.000 millones de pesos provenientes de recursos de regalías, con el objetivo de fortalecer la seguridad laboral, promover la minería responsable y diversificar la oferta turística de Samacá.