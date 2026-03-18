Exconcejal de Oicatá sancionado por extralimitación en funciones; multa alcanza $13,8 millones

Oicatá

La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por el término de diez (10) meses al exconcejal del municipio de Oicatá, Boyacá, Víctor Manuel Martínez Contreras, por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones como presidente de la corporación, para la época de los hechos investigados.

En fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga demostró que el entonces servidor público se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al revocar la Resolución No. 024 y expedir la Resolución No. 025 del 11 de mayo de 2021, mediante las cuales se realizó la invitación a entidades públicas y especializadas para asesorar, acompañar o apoyar al Concejo en el proceso del concurso público de méritos para la elección del personero municipal para el periodo 2020-2024, sin contar con la participación de los demás integrantes de la Mesa Directiva de esta.

En consecuencia, a lo anterior, el Ministerio Público evidenció que el disciplinado vulneró los principios de moralidad y responsabilidad, por lo cual declaró probada la falta, calificándola como grave a título de dolo.

Finalmente, como Martínez Contreras no se encuentra actualmente en ejercicio del cargo, la sanción de suspensión fue convertida en multa, equivalente al valor de los salarios devengados al momento de los hechos por el término impuesto, lo que corresponde a $13.800.280.