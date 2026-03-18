Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo justificó orden del presidente Petro de liquidar EPS

Ramiriquí

Durante una visita al municipio de Ramiriquí donde anunció millonarios recursos para los hospitales el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo se refirió a la situación de las EPS del país y el anuncio del Gobierno de liquidar las que estén en quiebra.

“Encontramos una situación compleja. Es el llamado que estamos haciendo y la permanente denuncia ante la superintendencia y ante las EPS, porque si les estamos pagando deberían estar suministrando los medicamentos y no estar sometiendo a las gentes a una cantidad de situaciones que se vuelven inhumanas al tener a adultos mayores a mujeres embarazadas, niños haciendo cola para que muchas veces ni siquiera les entreguen la totalidad de los medicamentos. Eso tiene que corregirse y es lo que el señor presidente de la República está buscando”, dijo el ministro justo cuando en Tunja era sepultado el joven de 20 años Jaisson Javier Pinzón quien se quedó esperando que la Nueva EPS le autorizara un medicamento para un trasplante de médula.

De acuerdo con información conocida las EPS que se liquidarían son: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, SOS y Savia Salud, que atienden a más de 20 millones de usuarios.