Recuperan en Maripí restos de un desaparecido hace 37 años

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas recuperó en el corregimiento de El Zulia, municipio de Maripí, los restos de un hombre desaparecido hace 37 años. El hallazgo constituye el primero de este tipo realizado por la entidad en el occidente del departamento de Boyacá.

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Leonardo Parra, investigador humanitario de la Unidad de Búsqueda, explicó que la recuperación fue posible gracias a información suministrada por miembros de la comunidad y al análisis de documentos históricos relacionados con hechos violentos ocurridos en la región a finales de la década de los ochenta.

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Según la investigación preliminar, los restos corresponderían a Carlos Andrés, un joven desaparecido tras una masacre ocurrida el 28 de diciembre de 1989. Sus familiares acompañaron el procedimiento desarrollado por los equipos forenses de la entidad.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para la realización de pruebas genéticas que permitan confirmar plenamente su identidad. La Unidad de Búsqueda reiteró su llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya a ubicar a otras personas desaparecidas en el departamento.