Lista de las EPS que se liquidarían por quiebra, según orden del presidente Gustavo Petro

En medio de un nuevo consejo de ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) que estén en “quiebra” irán a liquidación, desatando todo tipo de reacciones políticas, empresariales y sociales.

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En su pronunciamiento, el mandatario no se refirió a la situación de alguna EPS en concreto, pero son varias las que están intervenidas por el Gobierno Petro ante su mala situación financiera y que podrían estar en lista para esa determinación.

“Todas las EPS están quebradas, intervenidas y no intervenidas. Pasar afiliados de una EPS a otra, si liquidamos a unas EPS, es casi imposible normativamente. Es una catástrofe de las EPS, no de la Salud porque el sistema preventivo ha logrado reducir a la mitad las tasas de mortalidad fundamentales en Colombia”, expresó.

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Incluso, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, justificó la orden del mandatario de los colombianos ante la situación “compleja” que viven las EPS.

“Es el llamado que estamos haciendo y la permanente denuncia ante la superintendencia y ante las EPS, porque si les estamos pagando, deberían estar suministrando los medicamentos y no estar sometiendo a las gentes a una cantidad de situaciones que se vuelven inhumanas”, indicó Jaramillo.

Lista de las EPS que se liquidarían por quiebra, según orden de Petro

Nueva EPS: con cerca de 11 millones de afiliados.

con cerca de 11 millones de afiliados. Asmet Salud: alrededor de 1.8 millones de afiliados.

alrededor de 1.8 millones de afiliados. Capresoca: cerca de 170.000 afiliados.

cerca de 170.000 afiliados. Coosalud: 3.2 millones de afiliados.

3.2 millones de afiliados. Emssanar: más de 1.5 millones de afiliados.

más de 1.5 millones de afiliados. Famisanar: 2.9 millones de afiliados.

2.9 millones de afiliados. Servicio Occidental de Salud: más de 700.000 afiliados.

más de 700.000 afiliados. Savia Salud: más de 1.5 millones de afiliados.

Caso de la Nueva EPS

Esta es la entidad que peor situación financiera registra hasta el momento, reportando pérdidas de hasta 21 billones de pesos.

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¿Qué pasará con los usuarios de las EPS que podrían ser liquidadas?

En una alocución presidencial, Petro afirmó que la Nueva EPS será adscrita al Ministerio de Salud y Hacienda, por lo que será el Gobierno el que se encargará de pagar las deudas y sanear a la entidad a través de la Adres.

En cuanto a Savia Salud y Salud Capital, el presidente señaló que sobrevivirán solamente si sus propietarios pagan las deudas.

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