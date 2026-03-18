Gobernadora del Valle critica plan de liquidación de EPS en quiebra

Cali

El anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS en quiebra fue criticado por gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien advirtió que la medida, podría agudizar la crisis del sistema de salud en la región.

Con una deuda acumulada cercana a los 6 billones de pesos con hospitales y clínicas del departamento, el panorama anticipa una problemática financiera mayor que pondría en riesgo la capacidad de atención a los pacientes, advirtió la mandataria.

Señaló, además, que un eventual traslado masivo de usuarios de las EPS que lleguen a liquidarse hacia la Nueva EPS, podría agravar la situación, por tratarse de la entidad que actualmente tiene más dificultades.

“Pasar toda esta cantidad de pacientes a la Nueva EPS que es una de las que más dificultades tiene para dar los medicamentos y prestar la atención va a ser más grave. En Cali solo hay dos hospitales que le sirven a la Nueva EPS, entre ellos el Hospital Universitario del Valle y es el que más tiene deudas”, advirtió.

Por su parte, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, señaló que el anuncio del presidente no ha sido oficializado y que, por ahora, se trata de un pronunciamiento hecho a través de su cuenta en X, lo que genera más preocupación, ya que no hay claridad y no se conoce un plan de contingencia sobre cómo pretende actuar el Gobierno frente a las EPS.