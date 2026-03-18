“Es una decisión irresponsable”: veedores de salud en Norte de Santander critican liquidación de EPS

Norte de Santander.

Los veedores de salud en Norte de Santander rechazaron la decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar la liquidación de las EPS en quiebra.

La medida busca reorganizar el sistema de salud y enfrentar la crisis de varias empresas promotoras de salud.

Según Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, la medida tendrá graves consecuencias “es una decisión irresponsable del presidente de la República, pues ellos dijeron desde un principio, por boca del mismo ministro de Salud, que iban a colocar las EPS en cuidados intensivos para que le aprobaran las reformas. No aprobaron reformas, las EPS no fueron las que quedaron en cuidados intensivos, sino la población colombiana que no tiene en ese momento quién lo atienda como debe ser. Y hablar de quebradas, todas están quebradas. No hay solución, seguimos en las mismas, aquí todos estamos quebrados, la gente se está muriendo”.

Hernández advirtió que la situación es caótica “si estamos hoy mal, estaremos mal con las decisiones presidenciales irresponsables porque no hay planes de contingencia. Hay tanta cantidad de pacientes que no se sabe qué hacer. Entonces hay que preguntarle al gobierno nacional: habilite clínicas, hospitales, avionetas, ambulancias. Aquí pareciera que estuviéramos en guerra y solo dan paliativos”.

Sobre la corrupción en el sector, Hernández fue enfático: “Lo irónico es que la gente dice que Gustavo Petro descubrió que se estaban robando la plata, pero esto es como cuando Cristóbal Colón descubrió América, se fue nuevamente a España y se trajo amigos a seguir saqueando. Descubrió quiénes se robaron la plata, pero vino y trajo una corte de ladrones que dice que fue Laura Saravia quien los impuso, y siguen robando. Entonces, ¿qué hacer, qué decir?”.

Las autoridades y veedores de salud en Norte de Santander advierten que, de no implementarse planes de contingencia, la liquidación de las EPS podría afectar gravemente la atención a los pacientes y agravar la crisis del sistema regional.