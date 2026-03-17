Todas las EPS que están en quiebra, se liquidan: Gustavo Petro

Un nuevo consejo de ministros lideró el presidente Gustavo Petro, esta vez para hablar sobre la reforma agraria y los avances en materia de tierras.

Sin embargo, en medio del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro anunció que todas las EPS que están en quiebra irán a liquidación.

“Todas las que estén en quiebra, se liquidan”, confirmó el mandatario.

El presidente anunció esto, tras cuestionar la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, de suspender el decreto que traslada a 6 millones de usuarios a las EPS intervenidas y no intervenidas: “El tribunal, al tumbar eso, acaba completamente la posibilidad de eficiencia en las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas”.

“Hoy todas las EPS están quebradas, intervenidas y no intervenidas, pasar afiliados de una EPS a otra, si liquidamos a unas EPS es casi imposible normativamente, en una catástrofe de las EPS no de la Salud, porque el Sistema preventivo ha logrado reducir a la mitad las tasas de mortalidad fundamentales en Colombia”, dijo el alto mandatario tras asegurar que la decisión del Tribunal traerá consecuencias para el sistema.

“No es el único problema, pero si uno de los más graves. Evitó la solución del Gobierno”, reiteró.

No obstante, el mandatario dijo que a pesar de los problemas y estas decisiones: “La salud de los colombianos se mantiene y en buenos niveles y aumentando”.

Habló sobre dueños de las EPS

Durante su intervención, el presidente se refirió a Juan Carlos Pastrana, Rafael Santos y Negret, y aseguró que el informe de contabilidad forense señala que autorizaron una actuación fraudulenta, en la que cogieron un préstamo de $21 mil millones y pusieron como garantía los recursos de la Nación.

“Dejen de pensar en ayudarle a los dueños privados de las EPS, no se lo merecen, se robaron el dinero de la salud desde hace décadas“, dijo.

¿Qué otros anuncios hizo el mandatario en el consejo de ministros?

El mandatario confirmó que el próximo 20 de julio, entregarán como proyecto de ley una nueva reforma Tributaria y de Salud.

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