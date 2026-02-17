Petro aseguró que el gobierno no pagará las deudas de las Eps que son de privados

El presidente Gustavo Petro aseguró durante el consejo de ministros, que la nación no asumirá las deudas que corresponden a las EPS privadas ni a entidades territoriales, y señaló que la única obligación que puede reconocer la Nación es la parte que le corresponde como propietaria de la Nueva EPS.

“Nosotros no tenemos por qué pagar las deudas privadas de los dueños de las EPS y eso es lo que pretende la oposición y sus candidatos. Otro punto final como el que anunciaron en el gobierno de Iván Duque en el que se robaron $12 billones del sector salud y, entonces, pretenden que hagamos lo mismo, como si estuviéramos nadando en plata, no señores, eso aumentaría el déficit fiscal como 11 puntos y ahí si iríamos a la inestabilidad total de las finanzas públicas”, afirmó el presidente.

El jefe de estado fue enfático en indicar, que las deudas de las EPS, que ascienden a cinco billones de pesos son resultado del ocultamiento de facturas en sus estados financieros.

Señaló que se trata de deudas privadas y, por tanto, el pueblo colombiano no tiene que pagarlas a través del Gobierno. y advirtió que, “si se llegara a liquidar la Nueva EPS se acaba el sistema hospitalario público y privado porque tiene más de la mitad de los usuarios”, resaltó.

Aclaró que el desembolso no se realizará de manera inmediata, sino mediante el mecanismo de vigencias futuras y giros anualizados.

Adicionalmente, cuestionó que algunos jueces en algunas zonas del país autorizaron a las directivas de Nueva EPS embargar dineros de la salud, cuando eso estaba prohibido.