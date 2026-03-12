Secretaria de Salud del Valle responde a acusaciones por compra de ventiladores en la pandemia

Respeto, pidió la secretaria de Salud del Valle del Cauca Maria Cristina Lesmes durante un control político en la Asamblea donde debió responder preguntas en torno a la salud del departamento y la situación financiera. En este contexto recibió fuertes cuestionamientos por parte del diputado Esteban Oliveros.

A esa situación se suma una declaración en redes sociales del representante a la Cámara Duvalier Sánchez, quien señaló que la secretaria debía, además, responder por presuntas irregularidades en la compra de ventiladores durante la pandemia.

Según el congresista, la funcionaria “es responsable del robo de los recursos para la compra de los ventiladores durante la pandemia, no puede dar cátedra de dignidad y decencia en la asamblea. Han precarizado explotado los trabajadores de los hospitales públicos al punto que se vienen sanciones económicas serias. Se aprobaron más de 8700 millones de pesos para equipos médicos, para ampliar la capacidad de la red hospitalaria y atender la emergencia del COVID 19. Eso es tan cierto que me han puesto todo tipo de denuncias por injuria calumnia y por esta afirmación nunca se han atrevido. Si no contara con un poder corrupto que les protege no estaría hablando en la asamblea sino en la cárcel”, afirmó el congresista.

La respuesta de la secretaría de Salud del Valle no se hizo esperar. Lesmes explicó que durante la pandemia se firmó un contrato por 29 mil millones de pesos para la compra de 300 ventiladores, en un momento en que estos equipos escaseaban a nivel mundial.

De acuerdo con la funcionaria, un proveedor aseguró tener disponibles 500 ventiladores, que debían ser trasladados desde China.

“Nosotros compramos esos ventiladores, pero por retrasos en el cumplimiento del señor, solamente recibimos 49. Habíamos dado un adelanto de 14 mil millones y los 49 costaban algo así como 4 mil. Nosotros recibimos los 4 mil millones y declaramos el incumplimiento de ese contrato y lo suspendimos. Entonces, el señor tenía que devolver el excedente de lo que nosotros le habíamos dado. El señor no los devuelve”, explicó María Cristina Lesmes.

La secretaria señaló que, ante el incumplimiento del proveedor, se activó la póliza de garantía, lo que permitió recuperar recursos para el departamento.

“No me los robé porque no pasaron por mí, además como la aseguradora los devuelve y están en las arcas del departamento”, ah claro Lesmes.

Según explicó la funcionaria, de los 29 mil millones inicialmente previstos para la compra de ventiladores, finalmente solo se utilizaron 4 mil millones.

“No me robé 8 mil millones de pesos, sino que economicé 24 mil millones”, agregó la secretaria.

Frente a las declaraciones del congresista, Lesmes aseguró que no presentará una denuncia por calumnia, al considerar que hacerlo sería saturar innecesariamente el sistema judicial.

“Dice que debería estar en la cárcel ¿por qué no lo he denunciado, entonces es verdad? ¿Sabes por qué no lo he denunciado? porque siempre he pensado que al bagazo poco caso”, afirmó.

La secretaria reiteró que no considera necesario acudir a instancias judiciales por este caso. “Lo que sí le voy a mandar es una copia de la consignación de 8700 millones para que vea, primero que no me los robé, que no tenía cómo robármelos y segundo, que el departamento no perdió ni un peso y que además nos economizamos 24 mil millones de pesos”, precisó Lesmes.