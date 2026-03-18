Rescatan en zona rural de Buenaventura a menor de 15 años reclutada por disidencias de las Farc

El aumento en el uso de cuentas de redes sociales para reclutar menores ha agravado la situación. Foto: Getty images.

Una adolescente de 15 años, que había sido reclutada por disidencias de las Farc, fue rescatada por tropas de la Infantería de Marina durante operaciones militares en zona rural de Buenaventura.

Según las autoridades, la menor se encontraba en poder del frente Jaime Martínez, estructura armada que hace parte de las disidencias bajo el mando de Iván Mordisco.

Los hechos se registraron en el sector de Bajo Calima, donde uniformados de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 adelantaban operaciones de control territorial.

“El menor había sido reportada como desaparecida hace aproximadamente cuatro meses. Durante la operación se logró su recuperación y se estableció que estaba en manos del grupo armado Jaime Martínez”, explicó el general Evert Mejía, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 2.

Tras el rescate, las autoridades activaron los protocolos de atención para menores víctimas de reclutamiento, por lo que la adolescente fue trasladada a un centro asistencial donde recibe atención médica y acompañamiento especializado.

Por su parte, el personero de Buenaventura, Jefferson Potes, confirmó que el caso fue puesto en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que adelanta el proceso de restablecimiento de los derechos de la menor.