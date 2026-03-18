Congresistas del Valle denuncian posibles intereses en la elección del contralor de Cali

Desde el Congreso piden al Procurador General enviar una comisión que garantice transparencia en el proceso de elección de contralor de Cali.

Cali

La polémica por la elección del contralor de Cali vuelve a encenderse luego de que congresistas del Valle del Cauca alertaran sobre posibles irregularidades en el proceso, tras la decisión del Concejo de tumbar la convocatoria que venía en curso.

Cabe recordar que la decisión de la Mesa Directiva de la corporación se dio tras observaciones de la Procuraduría, que advirtió posibles fallas como la intervención de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en decisiones que no le correspondían y la inclusión de requisitos no contemplados en la ley, lo que habría limitado la participación de los aspirantes en la terna.

Una de las voces críticas fue la del representante a la Cámara Hernando González, del partido Cambio Radical, quien cuestionó la falta de quórum en sesiones clave y sugirió la existencia de presiones o intereses detrás del proceso.

“¿Será que los concejales le están respondiendo algo a alguien o los tienen amenazados o hay una fuerza oscura detrás de todo este proceso? La actual mesa directiva del Consejo de Cali expidió una resolución por medio del cual se sanea un procedimiento y mediante el cual se resuelve subsanar el proceso. Mentira, aquí no están subsanando nada, están revocando, lo cual es ilegal y además desconoce el fallo de un juez de la República”, señaló.

En el mismo sentido y pese a las diferencias políticas, el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, advirtió que mientras se define el nuevo contralor, los recursos públicos de Cali estarían sin control fiscal.

“Resulta que el alcalde ha designado contralora a dedo, mientras un puñado de concejales le hicieron el favor para revocar la terna que se había definido y entonces más de 7.7 billones de pesos, que es el presupuesto que debe administrar la alcaldía de Cali, hoy están básicamente sin ninguna vigilancia”, dijo el congresista.

Ante este panorama, desde el Congreso pidieron al Procurador General enviar una comisión que verifique las actuaciones de la Mesa Directiva del Concejo de Cali y garantice transparencia en el proceso.