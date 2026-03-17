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18 mar 2026 Actualizado 00:31

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Liga Colombiana

Tabla del descenso de la Liga colombiana: Empate entre Llaneros y Cúcuta

La jornada 12 del campeonato comenzó en Villavicencio y terminará en Medellín.

Diario AS Colombia

Ángela Tatiana Rodríguez

Los equipos que luchan por no descender siguen su camino en la liga colombiana para alejarse de la segunda división y mantener la primera categoría. El primer juego de esta fecha entre escuadras que están en riesgo en la tabla del descenso fue el que disputaron Llaneros y Cúcuta Deportivo.

Llaneros 2 vs. 2 Cúcuta Deportivo

Llaneros recibió a Cúcuta en el estadio Belo Horizonte - Rey Pelé en donde empató ante su rival y no pudo sumar de a tres puntos que lo hubieran puesto en el octavo lugar del campeonato.

Los locales se fueron arriba en el marcador con anotación de Néider Ospina al minuto 18, el empate de los visitantes llegó muy rápido, por medio de Eduar Arízalas y ya en el segundo tiempo, al minuto 49, Jhonier Blanco le daba el triunfo parcial a su equipo, pero al minuto 84, Diego Calcatierra consiguió el empate final.

Así va la tabla del descenso de la liga colombiana

PosiciónEquipoPromedio
1Cúcuta Deportivo0.54
2Boyacá Chicó0.86
3Jaguares0.90
4Alianza FC1.09
5Deportivo Cali1.10
6Internacional de Bogotá1.11
7Llaneros1.15

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