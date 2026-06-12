Esta es la historia de Julián Quiñones, el jugador colombiano que marcó el primer gol del Mundial

Julián Quiñones hizo historia, luego de convertirse en el primer futbolista nacido en Colombia que marca un gol en un Mundial con un seleccionado diferente. El oriundo de Tumaco anotó el primero de los dos goles mexicanos ante Sudáfrica, durante la primera jornada del Grupo A.

Lea también: Julián Quiñones, primer colombiano que marca en un Mundial con una selección diferente: vea su gol

De esta forma se convirtió en el primer jugador de origen colombiano en marcar el primer gol durante la apertura de un Mundial.

En el marco de esta celebración colombo mexicana, en el programa 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con César Augusto Valencia, director del Club Fútbol Paz en Cali, quien descubrió al jugador Julián Quiñones.

¿Cuándo fue la primera vez que vio a Julián Quiñones?

“Nosotros como institución hacemos unas veedurías todos los años en el mes de enero y Julián Quiñones nos llegó aquí en el 2014, en enero de 2014, en esa veeduría es donde vemos muchos chicos, él obviamente resaltó por su capacidad goleadora, porque en ese instante hizo cuatro goles y por eso nosotros lo dejamos en esta institución”, contó Valencia.

Lea también: Julián Quiñones, primer colombiano que marca en un Mundial con una selección diferente: vea su gol

¿Cómo fue la relación con Tigres el equipo con el que llegó a México?

En el año 2014 Julián Quiñones quedó de goleador con 56 goles en el torneo nacional Sub 17, esa labor que se hizo durante ese año permitió que se hiciera un convenio con Tigres de México, es de esta manera que el jugador llega al equipo.

¿Cómo toma la decisión de nacionalizarse mexicano?

“Julián, como agradecimiento a toda la carrera deportiva que hizo en México, pues obviamente se fue de aquí a los 16 años y medio, y son 10 años de carrera deportiva en México, entonces debido a eso resolvió jugar con la selección México”.

Agregó con Tigres de México quedó 3 o 4 veces campeón, luego fue a Atlas y a América de México con quienes también quedó campeón, por ello este es un acto de agradecimiento con su proceso: “me parece que él en su momento tomó una buena decisión”.

El director del Club Fútbol Paz en Cali contó a Caracol Radio que tiene una muy buena relación con Julián Quiñonez, incluso le dice “papá César”, dijo que por el momento no han hablado sobre el gol y el gran momento por el que está pasando ya que en esta instancia lo más importante es que él (Julián Quiñones) pueda estar muy concentrado en su labor en el Mundial 2026.

Más información: Mundial 2026: ¿Qué jugadores de origen colombiano están compitiendo con otras selecciones?

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: