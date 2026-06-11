Julián Quiñones, primer colombiano que marca en un Mundial con una selección diferente: véalo su gol

Julián Quiñones, el primer colombiano que marca con una selección diferente en un Mundial: véalo acá. (Photo by MB Media/Getty Images) / MB Media

Julián Quiñones hizo historia, luego de convertirse en el primer futbolista nacido en Colombia que marca en un Mundial con un seleccionado diferente. El oriundo de Tumaco anotó el primero de los dos goles mexicanos ante Sudáfrica, durante la primera jornada del Grupo A.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE MÉXICO Y SUDÁFRICA EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL

El delantero nariñense celebró en el minuto 9 del partido inaugural, el cual se disputó en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Aprovechó una recuperación rápida de pelota en las cercanías del área contraria, con el error en la salida de balón de Sudáfrica, y conectó el derechazo que adelantó a su equipo por 1-0.

Véalo a continuación:

Quiñones fue el tercer colombiano en disputar un Mundial con otro seleccionado, luego de Carlos Llamosa (USA en 2002) y Jesús Ferreira (USA en 2022). Aunque sí fue el primero en anotar e incluso estuvo muy cerca de sellar un doblete.

En cuanto a la historia mexicana, se trata del tercer gol más rápido en su historia mundialista. Luis Flores comanda el listado al anotar al tercer minuto en 1986 y lo sigue Rafael Márquez al minuto 6 en 2006.

Por otro lado, el tanto del atacante nariñense supuso el número 2.721 de la historia del torneo, según las cifras oficiales de la FIFA. Todo esto le sirivió para ser elegido el Hombre del Partido, dado que tuvo una valoración de 8.5, según índices de Sofascore.

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

Lea también acá: Mundial 2026: estos son lo mejores jugadores de cada selección, según las estadísticas

Expulsiones en ambos equipos y gol definitivo de México

Sudáfrica quedó con un hombre menos en la cancha en el 49, con una expulsión de Sithoele. En una tarde para el olvido, el jugador del Tondela portugués frustró una oportunidad de gol y dejó a su equipo con 10 hombres en la cancha.

Si faltaba un acto poético para que México tuviera un partido redondo, lo puso Raúl Jiménez en el 67 con un gol de cabeza, más de cinco años después de haber resurgido de una cirugía de cráneo.

Sudáfrica se vino abajo en el 84 con otra expulsión, esta vez de Themba Zwane, que obligó al equipo de Broos a echarse atrás para evitar daños mayores. Sobre el final, César Montes, del local, también vio la tarjeta roja.

Le puede interesar: Copa Mundial 2026: Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A tras la victoria de México