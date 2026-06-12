Qatar vs Suiza: Prográmese con el último partido de la fecha 1 del grupo B de la Copa del Mundo 2026

Luego del compromiso entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, las selecciones de Qatar y Suiza serán las encargadas de cerrar la primera jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro que podría empezar a definir el panorama de una zona que promete ser una de las más disputadas del certamen.

La selección catarí regresa a una Copa del Mundo cuatro años después de haber sido la anfitriona de la edición de 2022. En aquella ocasión, el conjunto asiático no logró superar la fase de grupos, pero ahora llega con una historia diferente, ya que consiguió por primera vez en su historia la clasificación a un Mundial a través de las eliminatorias.

El equipo dirigido por Julen Lopetegui aseguró su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras una destacada actuación en la cuarta ronda de las eliminatorias asiáticas. Una victoria por 2-1 frente a Emiratos Árabes Unidos le permitió finalizar en la primera posición de su grupo y sellar un boleto histórico a la máxima cita del fútbol mundial.

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Por su parte, Suiza afronta una nueva participación mundialista consolidada como una de las selecciones más regulares del continente europeo en los últimos años. El conjunto helvético obtuvo su clasificación tras empatar 1-1 frente a Kosovo, resultado que le permitió asegurar su sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo.

Los europeos buscarán mejorar sus registros históricos en el torneo. Hasta ahora, su mejor actuación sigue siendo la llegada a los cuartos de final, instancia que alcanzaron en tres ocasiones: Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954, cuando fueron anfitriones de la competición.

¿A qué hora se disputará el partido?

El encuentro se disputará en el Levi’s Stadium, ubicado en el área de la Bahía de San Francisco, California, escenario que habitualmente alberga los partidos de los San Francisco 49ers de la NFL.

El compromiso entre Qatar y Suiza comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) el próximo Sábado 13 de Junio y marcará el cierre de la primera fecha del Grupo B. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de la cobertura minuto a minuto en el portal web de Caracol Deportes y la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

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