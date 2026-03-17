Llaneros vs. Cúcuta EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido de la Liga Colombiana fecha 12

Llaneros recibirá a Cúcuta Deportivo en un duelo clave de la jornada en la Liga Colombiana, con dos equipos que llegan con objetivos distintos: el local busca acercarse a los cuadrangulares, mientras que el visitante necesita sumar para escapar de la zona de descenso.

Llaneros viene de una dura prueba fuera de casa, donde cayó 2-0 ante Atlético Nacional, resultado que puso fin a una racha de tres partidos sin perder (una victoria y dos empates). A pesar de la derrota, el equipo se mantiene competitivo en la tabla con 14 puntos, a solo dos unidades de los puestos de clasificación, lo que mantiene intactas sus aspiraciones en el campeonato.

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En condición de local, el rendimiento de Llaneros ha sido irregular en este Apertura, con un balance de una victoria, tres empates y una derrota. Sin embargo, su único triunfo en casa llegó ante Jaguares, otro equipo recién ascendido, lo que podría servir como referencia positiva de cara a este compromiso.

Por su parte, Cúcuta no ha tenido el regreso esperado a la primera división. El conjunto motilón ocupa la parte baja de la tabla con apenas seis puntos, producto de una victoria, tres empates y siete derrotas, números que lo tienen comprometido en la lucha por la permanencia y con la obligación de empezar a sumar con mayor regularidad.

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En cuanto al historial, este será el primer enfrentamiento entre ambos en la máxima categoría del fútbol colombiano. No obstante, Llaneros domina los antecedentes recientes, manteniéndose invicto en los últimos cinco duelos entre ambos (cuatro victorias y un empate), incluso con tres partidos sin recibir goles.

Con este panorama, el encuentro aparece como una oportunidad importante para Llaneros de consolidarse en la pelea por los cuadrangulares, mientras que Cúcuta buscará dar la sorpresa y tomar aire en su lucha por no descender.

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