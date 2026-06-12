La celebración de Julián Quiñones tras el gol de México a Sudáfrica que le dio la vuelta al mundo

Una tarde histórica para Colombia en el primer día del Mundial 2026. Luego de la ceremonia de inauguración en la que participaron los artistas Shakira, JBalvin y Ryan Castro, en el juego que dio inicio al torneo también estuvo el nombre del país, con el árbitro Nicolás Gallo en el VAR del juego México-Sudáfrica y la presencia de Julián Quiñones, quien nació en Magüí Payán, Nariño, pero decidió representar al equipo mexicano.

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Justamente el delantero fue la gran figura del partido inaugural y marcó el primer gol del campeonato al minuto 9, tras aprovechar un error en la defensa africana y rematar con potencia por debajo de las piernas del arquero. El futbolista salió sustituido al minuto 79, con el juego 2-0, y al final le dieron el reconocmiento al mejor del encuentro.

La celebración de Quiñones que le dio la vuelta al mundo

Una vez marcó su anotación, el jugador de 29 años corrió a celebrar a una esquina y luego fue rodeado por sus compañeros. Sin embargo, cuando se desarmó el grupo y comenzaron a volver al terreno para darle reanudación al encuentro, Quiñones imitó el baile que hicieron los jugadores de Sudáfrica en el Mundial 2010 ante México (1-1) y que quedó para la historia, aunque esta vez el delantero lo hizo en solitario.

Los usuarios en redes sociales, al percatarse de la celebración de Quiñones, no tardaron en reaccionar de forma jocosa sobre la imitación. Puntualmente, en el caso de los aficionados mexicanos, lo tomaron como una revancha de aquella vez en la que los jugadores africanos, comandados por el autor del gol, Siphiwe Tshabalala, realizaron un festejo histórico.

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“Contento, emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial con este estadio lleno, la afición que nos apoyó desde el primer minuto. Es importante rescatar lo que han hecho mis compañeros, fue fundamental para lograr los primeros tres puntos”, dijo Quiñones al terminar el partido.

¿Por qué Quiñones eligió a México y no a Colombia?

Quiñones nació en Magüí Payán, Nariño, el 24 de marzo de 1997. Tras haber hecho inferiores en academias colombianas como Fútbol Paz de Cali, se fue al fútbol mexicano a sus 17 años y comenzó a deslumbrar en Tigres de México.

La razón por la que Quiñones decidió representar a México se debe a un acto de agradecimiento y arraigo y, tras iniciar el proceso de nacionalización en 2023, obtuvo la carta de naturalización en octubre de ese año. Su debut con la absoluta de ese país fue el 17 de noviembre contra Honduras.

“Creo que todo mundo sabe que mi vida la hice en México, yo me hice a conocer por México. Toda mi carrera la he hecho en México. Tengo a mi familia, la construí acá, entonces creo que a México le agarré un amor imposible. Todo lo que soy y lo que tengo ahora, no hablando de material, simplemente la persona que soy todo se lo debo a México. El agradecimiento que le tengo a México es mucho”, dijo en algún momento.

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Quiñones estuvo en el plantel que ganó el oro para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Incluso, en 2023 Néstor Lorenzo trató de convocarlo para la Tricolor, pero rechazó la invitación y fue cuando se decidió de lleno por México.