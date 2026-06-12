Dos árbitros colombianos fueron designados para su primer partido en el Mundial 2026

Continúa el Mundial 2026 y con ello la representación colombiana. Tras el primer día en el que estuvieron en la inauguración Shakira, J Balvin y Ryan Castro en la inauguración, además de Nicolás Gallo como árbitro VAR en el partido México contra Sudáfrica, hubo una nueva desginación arbitral.

Le puede interesar: Esta es la historia de Julián Quiñones, el jugador colombiano que marcó el primer gol del Mundial

A diario, la FIFA da a conocer los cuerpos arbitrales de los siguientes partidos. En una de estas designaciones aparecieron los nombres de los colombianos Andrés Rojas y Alexander Guzmán, quienes son los otros dos árbitros del país en la Copa del Mundo.

¿En qué partido estáran y cuál será su función?

El bogotano Andrés Rojas y el cucuteño Alexander Guzmán estarán en el primer partido de una de las candidatas a ganar el Mundial: la Selección de España. La Roja debutará contra Cabo Verde el próximo lunes 15 de junio en Atlanta, duelo que le dará inicio al Grupo H del certamen.

En el caso de Rojas será cuarto árbitro, que entre sus principales funciones tiene marcar los cambios con el tablero y los tiempos de adición, entre otras. Por su parte, Guzmán estará como reserva, figura poco usada en el fútbol internacional, pero que en torneos de la FIFA se implementa y están dispuestos en caso de que algún juez sufra algún problema físico.

Lea también: ¡El Mundial 2026 llegó! Todos los datos que debe saber de la Selección Colombia, previo a su debut

Este partido entre España y Cabo Verde tendrá como árbitro principal al jordano Adham Makhadmeh, mientras que el asistente 1 y 2 tienen su misma nacionalidad.

FIFA Ampliar FIFA Cerrar

A lo largo del torneo más importante de fútbol, Colombia ha tenido representación con varios árbitros. La ausencia más notoria fue en 2022, cuando no hubo ninguno de campo y solo Nicolás Gallo actuó en el VAR. Por su parte, el que más ha ido a citas mundialistas ha sido Óscar Julián Ruiz, quien estuvo en tres torneos.

Así es el calendario completo del Mundial 2026: día de la final y partidos de la Selección Colombia

- José Asundheim (Chile 1962)

- Guillermo ‘Chato’ Velásquez (México 1970)

- Omar Delgado (Alemania 1974)

- Gilberto Aristizabal (España 1982)

- Jesús Díaz (México 1986)

- Armando Pérez (Italia 1990)

- José Joaquín Torres (Estados Unidos 1994)

- José Luis Arango (Francia 1998)

- John Jairo Toro (Francia 1998)

- José Navia (Alemania 2006)

- Óscar Julián Ruiz (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica (2010)

- Wilmar Roldán (Brasil 2014 y Rusia 2018)

- Nicolás Gallo (VAR - Catar 2022)