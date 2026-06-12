Susto en concentración de Selección Colombia: jugador sufrió un golpe en el entrenamiento

La Selección Colombia continúa su preparación en territorio mexicano para lo que será su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado nacional enfrentará a Uzbekistán el próximo miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio Azteca, en un compromiso correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos.

Mientras el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo ajusta los últimos detalles de cara al estreno mundialista, una acción ocurrida durante el entrenamiento generó preocupación entre los integrantes de la Tricolor.

¿Por qué hubo susto en la concentración de la Selección Colombia?

La práctica, que se desarrolló a puerta abierta para los medios de comunicación, estuvo enfocada en trabajos de espacios reducidos, circulación de balón y ejercicios de definición. Sin embargo, durante una disputa por un balón dividido, uno de los jugadores terminó tendido sobre el terreno de juego tras recibir una fuerte entrada.

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El protagonista de la acción fue Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien sufrió el impacto mientras participaba de uno de los ejercicios programados por el cuerpo técnico. La situación fue captada por las cámaras de los periodistas presentes en la sesión y rápidamente generó incertidumbre sobre el estado físico del delantero colombiano.

Por fortuna para la Selección Colombia, el incidente no pasó a mayores. Luego de recibir atención y tomarse algunos minutos para recuperarse, el atacante pudo reincorporarse al entrenamiento sin inconvenientes aparentes. Posteriormente se le observó trabajando con normalidad junto al resto de sus compañeros, participando de los ejercicios con balón y completando la práctica sin restricciones.

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La preocupación radica en la posible reacción muscular que pueda presentarse tras el fuerte golpe recibido durante el entrenamiento.

Por ahora, el Cucho Hernández continúa formando parte de los planes de Néstor Lorenzo para el debut frente a Uzbekistán, aunque su estado seguirá siendo monitoreado por el departamento médico de la Selección Colombia en los días previos al inicio de la Copa del Mundo.