¿Los loros sí pueden hablar o solo imitan sonidos? Descubrimiento científico revela la verdad

La evolución en el planeta Tierra ha sido clave para que cada ser vivo que, actualmente, la habita, haya desarrollado año tras año diferentes comportamientos tanto de personalidad como físicos, para poder adaptarse y sobrevivir a su entorno.

Así como hay especies que desarrollaron el habla, como los humanos, otros evolucionaron para llegar a ser muy grandes o poder volar.

A pesar de eso, hay una especie animal que pareciera que que quiso seguir el camino de las personas y buscar la forma de hablar: los loros.

Y es que es muy común pensar que los loros hablan, especialmente en la cultura popular de la sociedad. Frases icónicas, por ejemplo, como ‘quiere cacao’, se relacionan con estos animales.

Es por eso que en Caracol Radio le contamos si es verdad que los loros tienen la capacidad de hablar, o simplemente emiten sonidos.

¿Los loros pueden hablar?

La comunicación en su variedad no solo está ligada al estilo humano, es decir, con idiomas o palabras, pues muchos animales se comunican por medio de sonidos como maullidos, rugidos, silbidos, entre otros.

Sin embargo, hay momentos en los que pareciera que el loro no se quedó únicamente con su canto, sino que aprendió a hablar, pero ¿es esto verdad?

La realidad es que sí, pero no del todo . La reconocida revista National Geographic revela que los loros lo que tienen es la capacidad de imitar los sonidos que emiten algunas especies, entre estas, el habla de los humanos.

Entonces, ¿cómo hacen los loros para hablar?

Según citó la revisa, un estudio hecho por un equipo internacional de científicos liderado por investigadores de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, encontró que "la imitación de sonidos requiere una capacidad cerebral compleja y significativa".

Allí, en esa investigación publicada en 2015, los expertos encontraron una serie de diferencias estructurales en los cerebros de los loros que daban como consecuencia su capacidad para imitar los sonidos de otros animales y de su entorno.

Ahora, esa diferencia estructural con los cerebros de otras aves se encuentra en lo que se conoce como ‘caparazón’.

“Esta estructura, junto con el sistema motor de los loros, apoya los procesos de imitación, permitiendo que estas especies combinen la información auditiva sobre el entorno con los comportamientos necesarios para reproducirlo“, dice NatGeo.

Es por ello que es común que los loros hablen lo que el ser humano les dice, porque no se trata de que el animal tenga una capacidad neuronal de conectar palabras en determinado idioma, sino solo de imitar.

Vea un video de un loro hablando:

