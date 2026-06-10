Bogotá inició jornadas gratuitas de esterilización en junio para mascotas por localidades

Este martes, 9 de junio, la Alcaldía de Bogotá anunció que abrió 8.300 cupos de esterilización en la ciudad, abarcando varias de sus localidades. El distrito, en esa línea, invitó a la ciudadanía a solicitar la asignación de turnos a través de los canales oficiales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

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¿Para qué animales aplica esta jornada de esterilización?

La administración distrital explicó que estos 8.300 cupos aplican para animales de compañía, es decir, perros y gatos, de familias que se encuentren en los estratos 1, 2 y 3, de habitantes de calle y recicladores.

Además, también aplicará para animales en condición de calle.

La jornada va enmarcada en el programa distrital ‘Corta a Tiempo: esteriliza’, encabezado por el IDPYBA.

¿Cómo se dividirán los 8.300 cupos? Alcaldía explicó

El distrito mencionó que los cupos se dividirán de la siguiente manera:

6.000 cupos en jornadas móviles que recorrerán las localidades de Bogotá.

que recorrerán las localidades de Bogotá. 1.500 cupos en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal (UCA).

883 cupos en el punto fijo de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia.

¿Cómo funcionarán las jornadas móviles en las localidades?

Pues bien, las jornadas arrancaron este 9 de junio en la localidad de San Cristobal. Según la Alcaldía, “iniciarán con hasta 100 cupos diarios, y atención por orden de llegada a partir de las 9:00 a.m.“.

Así será el calendario por localidad:

10 de junio: Kennedy Central: supermanzana Dos Cra 73D # 35-20 Sur, Portería 7 Supermanzana 2

supermanzana Dos Cra 73D # 35-20 Sur, Portería 7 Supermanzana 2 10 de junio: Usme - Danubio Fiscala: calle 65 Sur # 5-25 Colegio Fabio Lozcano Simonelli

calle 65 Sur # 5-25 Colegio Fabio Lozcano Simonelli 11 de junio: Kennedy - Corabastos - parque María Paz: calle 5A Sur 82-63

calle 5A Sur 82-63 12 de junio: Bosa - Porvenir San Pablo: calle 65J Bis Sur # 78B-2, frente al Jardín Infantil San Pablo Calamaro

calle 65J Bis Sur # 78B-2, frente al Jardín Infantil San Pablo Calamaro 13 de junio: Suba Tibabuyes: carrera 128B No. 142D-95 Parque Sabanas de Tibabuyes

carrera 128B No. 142D-95 Parque Sabanas de Tibabuyes 16 de junio: Usme - Gran Yomasa El Refugio: carrera 9 C Este # 107-86 Sur, Salón Comunal Feria Barrio Animal

carrera 9 C Este # 107-86 Sur, Salón Comunal Feria Barrio Animal 17 de junio: San Cristóbal - San Blas Las Mercedes: calle 47 B Sur # 11 Este 10

calle 47 B Sur # 11 Este 10 18 de junio Kennedy - Timiza Perpetuo Socorro: Carrera 78 # 49 sur 43 Salón Comunal Perpetuo Socorro

Carrera 78 # 49 sur 43 Salón Comunal Perpetuo Socorro 18 de junio Engativá - Las Ferias Bonanza: transversal 71 Bis No. 75A-46

transversal 71 Bis No. 75A-46 22 de junio: Usme - Comuneros Chico Sur: carrera 4 D Este con calle 89 C Sur frente al Colegio Fernando González Ochoa

carrera 4 D Este con calle 89 C Sur frente al Colegio Fernando González Ochoa 23 de junio: Fontibón - Modelia Tintal: central carrera 19A No. 91-05, Bahía CC Trébolis Capellanía

central carrera 19A No. 91-05, Bahía CC Trébolis Capellanía 23 de junio: Chapinero - Pardo Rubio Villa del Cerr o: carrera 4 A Este # 45-28 Cancha de Fútbol Calazán

o: carrera 4 A Este # 45-28 Cancha de Fútbol Calazán 24 de junio Suba - Tibabuyes Villa Hermosa : parque Villa Hermosa

: parque Villa Hermosa 24 de junio: Santa Fe / La Candelaria - Lourdes, Egipto Alto

- Lourdes, Egipto Alto 25 de junio Suba - Tibabuyes - Fontanar del Río Parque Estructural : calle 145 con carrera 138A

: calle 145 con carrera 138A 25 de junio: Usme - Asentamiento San Germán

- Asentamiento San Germán 26 de junio: Bosa - Centro La Alameda - Plazoleta La Alameda

Así lo anunció la Alcaldía de Bogotá:

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