¿Un álbum inspirado en una experiencia gastronómica? Álvaro Díaz anuncia gira mundial de “Omakase”

MEXICO CITY, MEXICO - AUGUST 17: Colombian singer Álvaro Díaz attends a press conference at Pepsi Center WTC on August 17, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Tras el exitoso lanzamiento de su tercer álbum,Omakase, el cantante puertorriqueño Álvaro Díaz anunció las primeras fechas de su gira por Latinoamérica y Estados Unidos, que arrancará el 28 de agosto en Santiago de Chile.

En este nuevo proyecto, Díaz asume el personaje de un chef, donde cada canción se convierte en un plato que ofrece a su público.

El concepto de Omakase proviene de la gastronomía japonesa: la palabra (おまかせ) significa literalmente “confiar” y describe la experiencia de dejar la elección del menú en manos del chef.

Díaz adapta esta idea a la música, invitando a sus oyentes a dejarse llevar por lo que él quiera “servir”.

En este universo creativo, cada canción se convierte en un plato cuidadosamente diseñado, ofreciendo una experiencia sensorial que va más allá de lo sonoro. “No solamente quería crear un álbum; quería crear una experiencia para todos ustedes”, explicó.

El disco se divide en capítulos Crudo, Sazón, Transformación por Fuego y Sentimiento y cuenta con colaboraciones de Tainy, Jesse Báez, Latin Mafia y RUBI.

Entre los temas más destacados se encuentra “Pienso en Ti”, nacido de un demo compartido por el productor Milkman, cuya inesperada muerte convirtió la canción en un homenaje involuntario y profundamente personal.

Más allá del sonido, Díaz buscó construir experiencias memorables alrededor de Omakase: listening parties en restaurantes, adelantos exclusivos para fanáticos y sesiones creativas en espacios gastronómicos.

“Siempre pienso en Alvarito de 16 o 17 años. Pienso qué me hubiese gustado que mi artista favorito hiciera por nosotros y trato de convertirme en ese artista”, confesó.

La gira busca trasladar esta experiencia a los escenarios, con presentaciones que combinarán música, visuales y una puesta en escena inspirada en el mundo gastronómico.

El anuncio de las fechas iniciales ha generado gran expectativa en países como Chile, México y Estados Unidos, donde Díaz cuenta con una sólida base de seguidores.

Con Omakase, Álvaro Díaz reafirma su capacidad de reinventarse y de proponer conceptos frescos dentro de la industria musical, consolidándose como una de las voces más singulares de la nueva generación latina.