Se confirma la fecha de lanzamiento de la cuarta parte de la serie de televisión del ladrón ‘Lupín’

Omar Sy at the Los Angeles premiere of "The Killer" held at Regal LA Live on August 14, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Jesse Grant/Variety via Getty Images) / Variety

Este martes se conoció que la serie de televisión ‘Lupin’ regresará con su cuarta temporada el 23 de octubre.

El actor francés Omar Sy retomará su papel como el ladrón Assane Diop.

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Lupin es una serie francesa de misterio y suspenso creada por George Kay y François Uzan.

La serie está protagonizada por Omar Sy en el papel de Assane Diop, un hombre inspirado en las aventuras del maestro ladrón Arsène Lupin, personaje creado por Maurice Leblanc a principios del siglo XX.

La serie fue vista por 76 millones de hogares en su primer mes, convirtiéndose en la serie de habla no inglesa más vista en la plataforma en ese momento.

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Lupin debutó con gran éxito de crítica, destacando especialmente la actuación de Sy en el papel principal.

Ha recibido numerosos galardones, como el premio Critics’ Choice a la ‘Mejor Serie en Lengua Extranjera’ y nominaciones a la ‘Mejor Serie Dramática’ en los Premios Emmy Internacionales y los Globos de Oro.