Fracasa propuesta del rector de Uniatlántico para cumplir tutela

El gobernador del departamento y presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se pronunció al término de la sesión extraordinaria convocada para analizar el fallo de tutela que ordena el reintegro del vicerrector de Bienestar Universitario, Álvaro González Aguilar.

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“El Consejo Superior es respetuoso de los fallos judiciales y en tal orden considera que deben cumplirse; prueba de ello es que debatí por más de tres horas sobre la convocatoria efectuada por el señor rector; no obstante, el Consejo sólo puede aprobar decisiones que estén sólidamente soportadas técnica, jurídica y financieramente a fin de no generar nuevos inconvenientes legales”, explicó Verano.

A partir de esa discusión, el Consejo decidió no aprobar el proyecto de acuerdo que buscaba modificar un cargo de profesional a asesor para dar cumplimiento al fallo de tutela.

“No se aprobó el proyecto de acuerdo de modificación de un cargo de profesional a asesor para cumplir con fallo de tutela en razón a diferentes inquietudes jurídicas planteadas por los consejeros frente al proyecto de acuerdo presentado al Consejo Superior y los documentos soportes allegados para el efecto: el estudio técnico que se consideró no cumple los requisitos, el concepto jurídico allegado, y en general la alternativa planteada”, precisó el mandatario.

La sesión se realizó en la Sala de Juntas de la Gobernación a instancias de la solicitud del rector encargado de la universidad, Rafael Castillo Pacheco, quien presentó al máximo organismo administrativo el fallo en segunda instancia del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Colombia.

Respuesta de Álvaro González: ¿Qué dijo?

En diálogo con Caracol Radio, Álvaro González Aguilar expresó su inconformidad: “Lo consideraron algo inviable, porque la planta personal de la universidad no se puede modificar para darle solución a fallos de tutela. Yo creo que, así como lo explicó la asesora jurídica del gobernador, se requieren unos estudios más detallados de la planta, justificando realmente las modificaciones de la misma. Y esos argumentos llevaron a los consejeros a decirle al señor rector que era inviable esa propuesta y que pues diera cumplimiento al fallo de tutela”.

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González agregó: “Para mí es incomprensible. El rector tiene en sus manos soluciones que puede darla, dándole cumplimiento al fallo de tutela, pero insiste en buscar unas vías mucho más complicadas. Ahora lo que resta es que el juez constitucional de tutela haga respetar el imperio de las normas, de las leyes, de la constitución y haga cumplir ese fallo”.

Sobre medidas legales, señaló: “Bueno, mis abogados están elaborando un nuevo escrito para hacerle llegar al juez en la tarde de hoy y pues confiamos. Nosotros seguimos confiando en la justicia colombiana, seguimos confiando en la sabiduría del juez de tutela y confiamos en que va a ser respetar ese fallo, que es un fallo de no discusión, es un fallo de cumplimiento y de verdad me tiene a mí un poco desconcertado la posición del rector. Yo lo invito a que cumpla con el fallo”.