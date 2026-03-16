Luis Carlos Reyes ya no será fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que, ante la eventualidad de una posible complicación del embarazo de la esposa de Luis Carlos Reyes, este ya no será su fórmnula vicepresidencial
“Le he pedido, como padre de familia, que le dé prioridad a esta situación. Primero la familia”, expresó Lizcano.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...