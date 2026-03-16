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16 mar 2026 Actualizado 20:13

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Política

Luis Carlos Reyes ya no será fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano

Luis Carlos Reyes y Mauricio Lizcano. Fotos: suministradas.

Luis Carlos Reyes y Mauricio Lizcano. Fotos: suministradas.

Lina María Vegavegacabravegacabra

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que, ante la eventualidad de una posible complicación del embarazo de la esposa de Luis Carlos Reyes, este ya no será su fórmnula vicepresidencial

“Le he pedido, como padre de familia, que le dé prioridad a esta situación. Primero la familia”, expresó Lizcano.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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