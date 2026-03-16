Voto Caribe: así será el convenio para capacitar periodistas en autonomía regional y gestión pública

Telecaribe y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) anunciaron en la Casa Catinchi un convenio para capacitar a periodistas de la región Caribe en temas de autonomía regional y gestión pública.

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La firma se realizó en Barranquilla con la presencia del gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, el gerente de Telecaribe Ismael Fernández Gámez, Adaúlfo Calderón Pacheco, director territorial de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en los departamentos del Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira y medios locales; la capacitación combinará contenidos teóricos y prácticas mediáticas.

La iniciativa pretende fortalecer la cobertura informativa del proceso que busca consolidar a la región como entidad territorial y dotar a comunicadores de herramientas para explicar pasos legales y ciudadanos.

Contexto histórico y político

El convenio llega en el marco de los 16 años del llamado Voto Caribe, la consulta en la que más de 2,5 millones de habitantes respaldaron mayores grados de autonomía para la región Caribe. Ese impulso ciudadano dio origen a la RAP Caribe —la autoridad regional de planeación— y mantiene la ruta hacia una Región Caribe como entidad territorial.

Como explicó el gobernador Verano: “Entonces vamos a tener que hacerlo para octubre del año entrante... esas elecciones locales son las que van a servir para promover el referéndum, el referéndum obligatorio por constitución para que todo este proceso de la región como entidad territorial pueda salir a grado.”

El convenio y su alcance

La alianza entre ESAP y Telecaribe apunta a formar a comunicadores para que ofrezcan coberturas más técnicas y contextualizadas sobre autonomía regional, gestión pública y procesos de participación ciudadana. El programa incluirá módulos teóricos, talleres prácticos y espacios de intercambio con funcionarios y expertos, además de posibilidades de difusión en la señal regional.

La meta institucional es que periodistas locales —tanto de capitales como de municipios— adquieran herramientas para explicar hitos legales, informes técnicos y los impactos sociales del eventual referéndum o de las normas que se presenten en el Congreso. En especial

Telecaribe: rol mediático y 40 años

En la rueda de prensa, el canal regional recordó su papel como difusor de la vida cultural y deportiva del Caribe y adelantó planes vinculados a su aniversario 40. El gerente del canal, Ismael Fernández, señaló: “Recordemos que Telecaribe va de la mano con las marcas Carnaval de Barranquilla, va de la mano con la marca Festival Vallenato y va de la mano con el béisbol, entonces son tres grandes transmisiones que nosotros hacemos en el canal y que muchos televidentes lo quieren ver por fuera y hoy nosotros tenemos la oportunidad de que a través de Telecaribe Premium, que vamos a lanzar oficialmente en el mes de abril, el día 28 de abril, tengan la posibilidad de ver nuestra programación también.”

Esa plataforma será uno de los canales para difundir contenidos formativos y piezas producidas por periodistas capacitados en el marco del convenio.

¿Qué sigue?

Las instituciones anunciaron que abrirán convocatorias y detallarán el calendario y los requisitos de participación en las próximas semanas; también confirmaron acompañamiento editorial para asegurar la calidad y la independencia de las piezas difundidas. La firma en Casa Catinchi marca, según los organizadores, un paso práctico para que los medios y la academia acompañen con rigor el camino constitucional hacia la consolidación de la región como entidad territorial.