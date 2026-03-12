Juez abre incidente de desacato contra el rector de la Universidad del Atlántico

El rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, podría enfrentar sanciones que incluso incluyen arresto y multa, tras la apertura de un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de un fallo de tutela que ordena el reintegro del exvicerrector de Bienestar Universitario, Álvaro González Aguilar.

El proceso se origina luego de que el exfuncionario denunciara que la institución no ha dado cumplimiento a una sentencia de tutela de segunda instancia, con fecha del 10 de febrero, que protegió sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital.

“En el día de ayer (miércoles) se vencieron esos términos, los tres días, y pues la universidad no ha resuelto de fondo el fallo de tutela, ya mis abogados hicieron los requerimientos pertinentes al juez y estamos esperando que el juez se pronuncie. Es importante aclarar que hemos tenido toda la disposición, la comunidad universitaria me conoce a mí perfectamente, pero la universidad no ha generado ningún espacio de diálogos para resolver esta situación”, dijo Álvaro González Aguilar.

Actualmente la vicerrectoría de Bienestar Universitario de la Universidad del Atlántico la ocupa Wilson Quimbayo, quien también fue candidato a la rectoría en las pasadas elecciones, respaldado por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El nombramiento ha sido ampliamente cuestionado por sectores de la institución, quienes han expresado su preocupación por cuotas políticas que habrían asumido importantes cargos, entre ellos el nombramiento de Jorly Berdugo Pérez, hermano del viceministro del Interior, Jaime Berdugo, como director de Sede Regional de la Universidad.