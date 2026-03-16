SENA Atlántico abre 1.500 cupos para estudiar: conozca detalles de la convocatoria

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Atlántico abrió la convocatoria para 1.500 cupos de la Ruta Formativa Pedagógica de Instructores.

Este es un proceso de formación dirigido a técnicos, tecnólogos y profesionales del Departamento que tengan vocación por la enseñanza y deseen fortalecer sus competencias pedagógicas.

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Esta ruta formativa está diseñada para brindar herramientas metodológicas, estrategias didácticas y fundamentos pedagógicos que permitan a los participantes cualificar su perfil para desempeñarse en procesos de formación.

Los interesados pueden inscribirse del 16 al 19 de marzo. Este es el link para registrarse.

“Siempre me dicen: doctora quiero ser instructor, cuál es la ruta. Y hoy quiero decirles que este es el primer paso. Enseñar es una de las formas más poderosas de transformar vidas, por eso invitamos a los técnicos, tecnólogos y profesionales del Atlántico que sienten vocación por compartir su conocimiento a que se sumen a esta ruta formativa. Aquí podrán fortalecer sus competencias pedagógicas y descubrir que formar a otros también es una manera de construir futuro para nuestra región”, señaló Jacqueline Rojas, directora SENA Atlántico.

De acuerdo con el SENA, esta iniciativa está especialmente pensada para quienes cuentan con conocimientos técnicos o profesionales y desean compartirlos a través de la enseñanza, pero aún no poseen formación pedagógica formal.

Es importante mencionar que esta ruta corresponde a un proceso de formación académica y no garantiza vinculación laboral con la Entidad, pero sí permite fortalecer las competencias pedagógicas necesarias para iniciar el camino en la formación como docentes o instructores.