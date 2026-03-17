Alcaldía tiene cursos gratis en Bogotá de Manipulación de Alimentos y Servicio al Cliente marzo 2026
Los cursos serán presenciales, gratuitos y ayudará a los bogotanos a mejorar sus habilidades tanto en habilidades culinarias como relacionamiento con clientes.
El Instituto para la Economía Social (IPES) ha abierto cursos gratuitos para los bogotanos durante el mes de marzo de 2026. Esta formación es presencial y podrá postularse a gran parte de estos cursos hasta finales de marzo.
Dentro de los cinco cursos gratis a los que puede acceder, puede aprender sobre:
- Manipulación de alimentos.
- Formación para el trabajo.
- Servicio al cliente.
- Inglés.
- Preparación de comidas rápidas gourmet.
Como menciona el IPES, estos cursos están dirigidos a vendedores informales, comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá, emprendedores y sus familias, con el propósito de impulsar el desarrollo de habilidades laborales y promover el acceso a oportunidades formales de crecimiento económico.
Lea más: SENA abre 400 cursos cortos gratuitos: Listado completo y link oficial de inscripción 2026
Cada curso representa una oportunidad concreta para fortalecer las destrezas de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia la consolidación de unidades productivas más sólidas. A continuación, estos son los cursos disponibles para estudiar:
Estos son los cursos gratis del IPES para vendedores informales y comerciantes de Plazas de Mercado en marzo 2026:
Curso ruta de formación en ventas y servicio al cliente
Este curso está diseñado para desarrollar habilidades y competencias en atención al cliente, con enfoque en procedimientos de servicio y normativa vigente, lo que permitirá mejora en las estadísticas de venta y fidelización de clientes.
- Fechas: Del 7 al 28 de marzo de 2026, solo los días sábado.
- Lugar: Punto Vive Digital Veracruz, ubicado en la calle 17 #4-65, de 8:00 a. m. a 12:00 m.
- Dirigido a: Beneficiarios de las alternativas comerciales del IPES y emprendimiento social.
Cursos para aprender Inglés básico
Este curso aborda el nivel básico de inglés que permite desarrollar habilidades de comunicación en una segunda lengua: saludos, despedidas, partes del cuerpo, números, direcciones y fortalecimiento del vocabulario. Así podrá tener un contacto inicial más amigable con el idioma.
- Fechas: Del 10 de marzo al 1 de abril de 2026.
- Lugar: Punto Vive Digital Veracruz, en la calle 17 # 4-65, piso 2, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.
Taller para la preparación de comidas rápidas gourmet
Formación práctica para aprender a elaborar productos que se diferencien en el mercado, que hagan único el negocio y que generen clientes que quieran volver. Pensado para emprendedores gastronómicos que buscan innovar en su oferta.
- Fechas: Del 16 al 20 de marzo de 2026.
- Lugar: Centro de Innovación Gastronómico, ubicado en la calle 72 # 51-62, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Formación en manipulación de alimentos
Esta actividad forma a los vendedores de la economía social y sus familias en aspectos fundamentales de salud pública y prácticas seguras en sus actividades comerciales.
- Fechas: Del 24 al 27 de marzo de 2026.
- Lugar: Plaza Distrital de Mercado Las Cruces, ubicada en la calle Primera F # 4-60 de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.
Curso técnico en ventas y servicio al cliente
Este curso se enfoca en el fortalecimiento de competencias comerciales y de atención al cliente, para que los bogotanos puedan promocionar, posicionar y vender productos o servicios de manera efectiva. Este programa, que tendrá una duración de 10 meses.
- Fechas: Desde abril 2026 a febrero 2027
- Lugar: Punto Vive Digital Veracruz — Calle 17 # 4-65 piso 2 🕘 8:00 a. m. a 12:30 p. m
- Inscripciones abiertas desde el 7 de marzo del 2026.
Así puede inscribirse en los cursos del IPES en marzo 2026
Si quiere hacer parte de uno de los cursos ofertados, deberá ingresar a la página web del IPES y seleccionar el botón de inscripción del curso al que esté interesado. Puede ingresar haciendo clic aquí.
También puede consultar: Rutas religiosas para Semana Santa 2026 en Bogotá y Cundinamarca: fechas, puntos y actividades
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio