Alcaldía tiene cursos gratis en Bogotá de Manipulación de Alimentos y Servicio al Cliente marzo 2026

Imagen ilustrativa de un cocinero gourmet a la izquierda y una empleada de atención al cliente a la derecha (Crédito: Getty Images). En el medio, el logo del Instituto para la Economía Social (Crédito: Alcaldía de Bogotá)

El Instituto para la Economía Social (IPES) ha abierto cursos gratuitos para los bogotanos durante el mes de marzo de 2026. Esta formación es presencial y podrá postularse a gran parte de estos cursos hasta finales de marzo.

Dentro de los cinco cursos gratis a los que puede acceder, puede aprender sobre:

Manipulación de alimentos.

Formación para el trabajo.

Servicio al cliente.

Inglés.

Preparación de comidas rápidas gourmet.

Como menciona el IPES, estos cursos están dirigidos a vendedores informales, comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá, emprendedores y sus familias, con el propósito de impulsar el desarrollo de habilidades laborales y promover el acceso a oportunidades formales de crecimiento económico.

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Cada curso representa una oportunidad concreta para fortalecer las destrezas de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia la consolidación de unidades productivas más sólidas. A continuación, estos son los cursos disponibles para estudiar:

Estos son los cursos gratis del IPES para vendedores informales y comerciantes de Plazas de Mercado en marzo 2026:

Curso ruta de formación en ventas y servicio al cliente

Este curso está diseñado para desarrollar habilidades y competencias en atención al cliente, con enfoque en procedimientos de servicio y normativa vigente, lo que permitirá mejora en las estadísticas de venta y fidelización de clientes.

Fechas: Del 7 al 28 de marzo de 2026, solo los días sábado.

Del 7 al 28 de marzo de 2026, solo los días sábado. Lugar: Punto Vive Digital Veracruz, ubicado en la calle 17 #4-65, de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Punto Vive Digital Veracruz, ubicado en la calle 17 #4-65, de 8:00 a. m. a 12:00 m. Dirigido a: Beneficiarios de las alternativas comerciales del IPES y emprendimiento social.

Cursos para aprender Inglés básico

Este curso aborda el nivel básico de inglés que permite desarrollar habilidades de comunicación en una segunda lengua: saludos, despedidas, partes del cuerpo, números, direcciones y fortalecimiento del vocabulario. Así podrá tener un contacto inicial más amigable con el idioma.

Fechas: Del 10 de marzo al 1 de abril de 2026.

Del 10 de marzo al 1 de abril de 2026. Lugar: Punto Vive Digital Veracruz, en la calle 17 # 4-65, piso 2, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Taller para la preparación de comidas rápidas gourmet

Formación práctica para aprender a elaborar productos que se diferencien en el mercado, que hagan único el negocio y que generen clientes que quieran volver. Pensado para emprendedores gastronómicos que buscan innovar en su oferta.

Fechas: Del 16 al 20 de marzo de 2026.

Del 16 al 20 de marzo de 2026. Lugar: Centro de Innovación Gastronómico, ubicado en la calle 72 # 51-62, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Formación en manipulación de alimentos

Esta actividad forma a los vendedores de la economía social y sus familias en aspectos fundamentales de salud pública y prácticas seguras en sus actividades comerciales.

Fechas: Del 24 al 27 de marzo de 2026.

Del 24 al 27 de marzo de 2026. Lugar: Plaza Distrital de Mercado Las Cruces, ubicada en la calle Primera F # 4-60 de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Curso técnico en ventas y servicio al cliente

Este curso se enfoca en el fortalecimiento de competencias comerciales y de atención al cliente, para que los bogotanos puedan promocionar, posicionar y vender productos o servicios de manera efectiva. Este programa, que tendrá una duración de 10 meses.

Fechas: Desde abril 2026 a febrero 2027

Desde abril 2026 a febrero 2027 Lugar: Punto Vive Digital Veracruz — Calle 17 # 4-65 piso 2 🕘 8:00 a. m. a 12:30 p. m

Punto Vive Digital Veracruz — Calle 17 # 4-65 piso 2 🕘 8:00 a. m. a 12:30 p. m Inscripciones abiertas desde el 7 de marzo del 2026.

Así puede inscribirse en los cursos del IPES en marzo 2026

Si quiere hacer parte de uno de los cursos ofertados, deberá ingresar a la página web del IPES y seleccionar el botón de inscripción del curso al que esté interesado. Puede ingresar haciendo clic aquí.

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