Delincuente fue capturado en Bogotá con 12 celulares robados: tiene antecedentes por varios delitos

La Policía Nacional capturó en las últimas horas a un hombre de 32 años, en la localidad de Santa Fe, que se dedicaba al hurto de celulares. La captura se dio en medio de labores de patrullaje en la carrera 12 con calle 16, luego de que la Policía fuera alertada por la ciudadanía sobre un hurto.

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Cuando los uniformados llegaron al lugar de los hechos, observaron a un sospechoso que era seguido por varios ciudadanos. Luego de una persecución, lograron interceptarlo cuadras más adelante y efectivamente pudieron determinar que era la persona que estaba robando celulares.

Minutos antes, el delincuente había tomado un servicio de taxi y, al llegar al destino, intimidó al conductor con un arma de fuego para despojarlo de dos teléfonos. Además, durante el procedimiento de registro se le halló en su poder un arma.

El delincuente no solo tenía los dos celulares del conductor de taxi, en un bolso también llevaba otros 12 celulares. Al sitio llegó la víctima, quien identificó plenamente al agresor; por tal motivo, el hombre fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente.

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Cabe mencionar que este ciudadano presenta antecedentes por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía reitera su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad.