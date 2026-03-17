Agencia Distrital de Empleo ofrece más de 1.900 vacantes de empleo en Bogotá: requisitos y perfiles

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá ofrece más de 1.900 vacantes laborales por medio de su ‘Unidad Móvil de Atención’, la misma que estará desde el lunes 16 de marzo hasta el 21 de marzo de 2026, ubicada en el centro comercial Nuestro Bogotá en Suba.

La entidad dispondrá de esta unidad con horarios de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, y los sábados desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

Los interesados se deben presentar con su hoja de vida y documento de identidad; además de las vacantes, los postulantes también podrán acceder a ofertas de formación, conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales del programa distrital ‘Talento Capital’, asesoría para su hoja de vida y ayuda con el registro de hoja de vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

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¿Qué tipo de vacantes estarán disponibles en la convocatoria de la ‘Unidad Móvil’ en Bogotá?

Esta oferta laboral contempla puestos de trabajo que van desde uno hasta nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes; la entidad también aclara que varios cargos no exigen experiencia para aplicar, a su vez que hay cargos que pueden llegar a solicitar hasta ocho años de trayectoria.

Aquí le dejamos algunas de las oportunidades laborales a las que podrá aplicar en la ‘Unidad Móvil de Atención’.

Analista de nómina.

Auxiliar administrativo.

Desarrolladores front.

Ejecutivo (a) empresario micro pequeño.

Desarrolladora (o) interfaz de usuario frontend.

Científica (o) de datos React.

Científica (o) de datos GCP.

Desarrolladora (o) móvil GCP.

Desarrollador frontend Docker.

Científica (o) de datos Docker.

Asistente contable.

Administradora (o) de Azure.

Coordinadora (o) de proyectos TI.

Auxiliar de SST.

Ejecutiva (o) de televentas.

Ingeniera (o) de software.

Ingeniero (a) QA automatizado.

Líder técnico .NET

Encargada (o) de compras.

Analista de cartera.

Auditora (o) interno.

Consultora (o) financiero.

Gestora (o) bilingüe.

Analista de contratación.

Especialista en analítica avanzada.

Administradora (o) de VMware.

Especialista en cloud security.

Especialista en API management.

Scrum master.

Especialista en redes y comunicaciones.

Administradora (o) de redes.

Líder técnico Java.

Consultora (o) en transformación digital.

Ingeniera (o) de virtualización.

Gerente de apoyo administrativas.

Jefe de tareas administrativas.

Jefe de planeación financiera.

Analista de cartera senior.

Asesor (a) comercial externo.

Representante de ventas institucionales.

Especialista en implementar comerciales.

KAM grandes superficies.

Coordinadora (o) cumplir comerciales.

Arquitecta (o) de soluciones.

Consultora (o) BI.

Operario (a) de plancha.

Supernumerario (a).

Supervisor (a) de punto de venta.

Asistente HSEQ SST.

Especialista de Trade Marketing.

Médico (a) veterinario (a).

Asesores de ventas telefónicas.

Abogada (o) inmobiliario.

Agente de call center bilingüe.

Técnico (a) mecánico.

Técnico (a) carrocero.

Administrador (a) restaurante punto.

Operadora (o) de medios tecnológicos.

Motorizados.

Manejador canino.

Jefe de riesgo.

Técnicos mecánicos.

Operador de bus.

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