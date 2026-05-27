Más de 2,3 millones de personas podrán votar en 648 puestos de votación este domingo en Cundinamarca

El próximo domingo, 31 de mayo, se llevará a cabo una jornada crucial para el futuro del país. Más de 40 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto durante estos comicios. En Cundinamarca, más de 2,3 millones de personas podrán asistir a las urnas.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el departamento ya está listo para esta jornada. “Hemos finalizado el consejo de seguridad junto a la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares, y las diferentes entidades del departamento para revisar y coordinar el dispositivo que garantizará el normal desarrollo de las elecciones”, dijo el mandatario.

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El departamento tendrá habilitados 648 puestos de votación y 6.916 mesas. “Tendremos presencia en el 100% de los puestos de votación con más de 6.400 hombres y mujeres del Ejército y la Policía, garantizando seguridad y acompañamiento permanente durante toda la jornada electoral”, agregó el gobernador.

Asimismo, Rey indicó que habrá personal y maquinaria para atender emergencias en caso de que se reporten lluvias. “Nuestra Unidad Departamental de Gestión del Riesgo hará parte del PMU que se tendrá dispuesto de manera permanente, durante el domingo, para responder ante cualquier hecho”, indicó.

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Finalmente, el gobernador fue enfático al decir que todo lo relacionado con la logística, la seguridad y el orden público para salir a votar en estas elecciones está garantizado. “Esperamos que la jornada se desarrolle en total tranquilidad”, concluyó Rey a través de su cuenta de X.