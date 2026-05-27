Tigrillo fue rescatado de un jardín infantil en Suba: 70 menores estaban en riesgo

La Secretaría de Ambiente de Bogotá rescató en las últimas horas a un tigrillo que fue avistado en la mañana del martes 26 de mayo en el patio de un jardín infantil de la localidad de Suba. El animal fue trasladarlo al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Durante más de 16 horas, 17 profesionales lograron el rescate del tigrillo, el cual hoy recibe atención veterinaria y valoración especializada. La operación se hizo con el apoyo de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional y la ONG Panthera Colombia.

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De acuerdo con la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, el animal llegó hasta ese punto de la ciudad producto del tráfico ilegal de fauna silvestre. “Es una víctima del tráfico ilegal de fauna silvestre y por lo tanto un llamado a la comunidad a denunciar la tenencia y por supuesto no comprar ni comercializar fauna silvestre”, dijo la funcionaria.

Aunque esta especie habita en diferentes regiones del país en ecosistemas de montaña y tierras bajas, no es propia de Bogotá ni de una región cercana a la capital. Sus comportamientos reflejaron una actitud tranquila y poco evasiva a la presencia humana; características asociadas a posibles procesos de amansamiento.

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70 menores estaban en riesgo por la presencia de este tigrillo. La Alcaldía ha recuperado, a corte de abril de 2026, 12.835 animales vivos; de ellos, 1.270 fueron víctimas del tráfico ilegal, muchos de ellos provenientes de departamentos como Bolívar, Cesar, Magdalena, Cundinamarca, Meta, Tolima y Atlántico.