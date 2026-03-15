SENA abre 400 cursos cortos gratuitos: Listado completo y link oficial de inscripción 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una entidad que brinda formación gratuita a los colombianos y extranjeros que residen legalmente en el país con el fin de que tengan la oportunidad de cursar programas técnicos, tecnológicos y complementarios que les ayude a adquirir las competencias necesarias para ocupar puestos de importancia en empresas privadas o públicas.

Además, con su enorme oferta de programas encontrada en el portal ‘Zajuna’, los ciudadanos tienen la posibilidad de aprender acerca de diferentes temas de interés como cocina, pastelería, costura o incluso tomar cientos de cursos que sean de valor agregado para fortalecer su hoja de vida profesional.

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“Desde el sector agropecuario hasta la industria, el comercio, la tecnología y los servicios, esta oferta formativa brinda la posibilidad de encontrar opciones alineadas con los intereses, necesidades y metas profesionales de cada persona, contribuyendo así a su crecimiento personal y laboral”, expone el SENA en su página web.

Duración: La mayoría duran entre 40 y 48 horas.

La mayoría duran entre 40 y 48 horas. Costo: Completamente gratuitos.

Completamente gratuitos. Certificación: El certificado llega al correo y es válido para la hoja de vida.

¿Cuáles son los cursos cortos disponibles en el SENA?

En la plataforma zajuna.sena.edu.co, puede consultar la lista completa de cursos disponibles, así como cada programa y sus requisitos, conocer los requisitos de inscripción, la modalidad de formación y la fecha de inicio.

Algunas de las áreas con cursos cortos gratuitos disponibles son:

Química.

Administración de proyectos de construcción.

Analítica de datos aplicada a procesos logísticos.

Gestión administrativa.

Fotografía.

Contabilidad y finanzas.

Programación.

Mercadeo y logística.

Gestión documental.

Telecomunicaciones.

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¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos del SENA?

La inscripción se realiza en línea siguiendo el paso a paso a continuación:

Ingresar a zajuna.sena.edu.co

Hacer clic en la opción ‘Cursos Cortos’.

Seleccionar el área de interés, ahí despliegan las opciones de programas disponibles.

Dar clic en “Inscríbete”.

Registra los datos personales o iniciar sesión en la plataforma.

La información correspondiente llegará al correo electrónico registrado.

Es importante destacar que las convocatorias se habilitan de manera periódica y de acuerdo con la demanda de cada programa.

“Algunos cursos pueden abrir nuevos cupos en diferentes momentos del año. Si al momento de la consulta no encuentra disponibilidad, se recomienda ingresar nuevamente al portal en los días siguientes para verificar la apertura de nuevas convocatorias”, recomienda el SENA.

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