Esta es la carta de MinCiencias para solicitar el colegio Sierra Morena: “es para presentar avances”

Tras un cruce de mensajes entre la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, y la secretaria de Educación Bogotá, Julia Rubiano, Caracol Radio conoció la carta donde queda claro que el evento con cerca de 1.500 personas en el colegio Sierra Morena, “es para presentar a la comunidad de Ciudad Bolívar los principales avances y resultados de la gestión del Ministerio en la localidad, así como anunciar una nueva inversión estratégica”.

En este sentido, no queda explícito que el evento que estaba agendado para el pasado martes, 26 de mayo, sea específicamente para la instalación física del laboratorio de robótica, como aseguraron desde el Ministerio.

Sumado a esto, la secretaria Rubiano insistió en su cuenta de X que la Administración Distrital nunca se ha opuesto a la entrega de instrumentos esenciales para la educación de los jóvenes y niños de Bogotá.

“Nos opusimos a un evento en un colegio con 1.500 personas externas en época electoral solo para “oficializar con un anuncio la inversión”. Le reitero la pregunta que le hice a la ministra Yesenia Olaya: ¿Cuándo le van a entregar a los estudiantes de Ciudad Bolívar realmente el laboratorio? No a anunciarlo, a entregarlo. No manipulen la opinión pública con desinformación”, puntualizó la alta funcionaria.