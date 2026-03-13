Hable con elPrograma

13 mar 2026 Actualizado 02:02

Rutas religiosas para Semana Santa 2026 en Bogotá y Cundinamarca: fechas, puntos y actividades

La capital de la nación y el departamento de Colombia buscan, con esta iniciativa, aumentar las cifras del turismo en la semana santa del 2026 en el país.

En esta semana santa del 2026, la capital de la nación y el departamento de Cundinamarca, ofrecerán planes turísticos para turistas y propios habitantes. Crédito: Getty Images.

En búsqueda de destacar la riqueza histórica, arquitectónica y simbólica de las regiones, Bogotá y Cundinamarca se unen para resaltar la peregrinación y la fe como epicentros de patrimonio y cultura.

Por este motivo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Arquidiócesis de Bogotá, entre otros aliados estratégicos; realizaron una alianza para el lanzamiento oficial de ‘Paso a Paso, Caminando hacia la Pascua con Marí’.

Esta estrategia turística busca marcar el inicio de la celebración de la ‘Semana Mayor’ en Bogotá y Cundinamarca, “como una experiencia significativa tanto para residentes como para visitantes nacionales e internacionales”, menciona la Alcaldía Mayor de Bogotá en su página web.

¿En qué consiste la actividad turística que se realizará en Semana Santa de 2026 en Colombia?

A través de los templos, monumentos, cerros, tradiciones y recorridos; la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca busca atraer a turistas y propios a visitar los múltiples puntos religiosos más reconocidos de la capital y el departamento, totalmente gratis.

Esto, a través de múltiples rutas y circuitos, donde los asistentes podrán visitar los templos religiosos y acceder a actividades culturales, durante la semana del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril de 2026.

Ruta 1. Centro de Bogotá: tradición y espiritualidad a un solo paso

Zona: La Candelaria y Centro Histórico

Modalidad: a Pie

  • Iglesia Las Aguas.
  • Iglesia Las Nieves.
  • Iglesia San Francisco.
  • Iglesia Veracruz.
  • Catedral Primada de Bogotá.
  • Iglesia San Ignacio.
  • Iglesia San Agustín.
  • Iglesia El Carmen.

Ruta 2. Chapinero: Bogotá entre la modernidad y la historia

Zona: Chapinero

Modalidad: A pie

  • Iglesia de Lourdes.
  • Iglesia Porciúncula.
  • Iglesia El Pilar.
  • Iglesia Cervantes.
  • Iglesia Santa María de los Ángeles.
  • Iglesia de la Inmaculada.

Circuitos:

  1. Circuito en el Centro Histórico: Recorrido por la Catedral Primada, San Francisco y La Candelaria. En este circuito se resaltan las dos capillas alusivas a la Virgen de los Dolores ubicadas en la Catedral Primada, dando contexto a la Virgen del Topo.
  2. Peregrinaciones a santuarios icónicos:  Monserrate, Lourdes y el Señor de los Milagros.
  3. Ruta de la Fe y la Esperanza en el sur:  Visitas al Divino Niño Jesús y otras iglesias emblemáticas.

Sin embargo, las entidades organizadoras no solo buscan destacar los puntos religiosos de la capital y el departamento, sino adicionalmente resaltar las ofertas culturales que también estarán disponibles.

Turismo cultural y gastronómico:

  • Rutas gastronómicas con especialidades de Semana Santa.
  • Eventos culturales como conciertos de música sacra y exposiciones temáticas.

Turismo alternativo y de naturaleza

  • Senderismo y ‘biciturismo’ en lugares religiosos.
  • Ecoturismo en parques naturales como Chingaza y Sumapaz.

Gracias a estas actividades, Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT) espera recibir la visita de 500.000 visitantes a Bogotá durante la temporada de Semana Santa en 2026.

