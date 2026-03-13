Rutas religiosas para Semana Santa 2026 en Bogotá y Cundinamarca: fechas, puntos y actividades

En esta semana santa del 2026, la capital de la nación y el departamento de Cundinamarca, ofrecerán planes turísticos para turistas y propios habitantes. Crédito: Getty Images.

En búsqueda de destacar la riqueza histórica, arquitectónica y simbólica de las regiones, Bogotá y Cundinamarca se unen para resaltar la peregrinación y la fe como epicentros de patrimonio y cultura.

Por este motivo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Arquidiócesis de Bogotá, entre otros aliados estratégicos; realizaron una alianza para el lanzamiento oficial de ‘Paso a Paso, Caminando hacia la Pascua con Marí’.

Esta estrategia turística busca marcar el inicio de la celebración de la ‘Semana Mayor’ en Bogotá y Cundinamarca, “como una experiencia significativa tanto para residentes como para visitantes nacionales e internacionales”, menciona la Alcaldía Mayor de Bogotá en su página web.

¿En qué consiste la actividad turística que se realizará en Semana Santa de 2026 en Colombia?

A través de los templos, monumentos, cerros, tradiciones y recorridos; la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca busca atraer a turistas y propios a visitar los múltiples puntos religiosos más reconocidos de la capital y el departamento, totalmente gratis.

Esto, a través de múltiples rutas y circuitos, donde los asistentes podrán visitar los templos religiosos y acceder a actividades culturales, durante la semana del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril de 2026.

Ruta 1. Centro de Bogotá: tradición y espiritualidad a un solo paso

Zona: La Candelaria y Centro Histórico

Modalidad: a Pie

Iglesia Las Aguas.

Iglesia Las Nieves.

Iglesia San Francisco.

Iglesia Veracruz.

Catedral Primada de Bogotá.

Iglesia San Ignacio.

Iglesia San Agustín.

Iglesia El Carmen.

Ruta 2. Chapinero: Bogotá entre la modernidad y la historia

Zona: Chapinero

Modalidad: A pie

Iglesia de Lourdes.

Iglesia Porciúncula.

Iglesia El Pilar.

Iglesia Cervantes.

Iglesia Santa María de los Ángeles.

Iglesia de la Inmaculada.

Circuitos:

Circuito en el Centro Histórico: Recorrido por la Catedral Primada, San Francisco y La Candelaria. En este circuito se resaltan las dos capillas alusivas a la Virgen de los Dolores ubicadas en la Catedral Primada, dando contexto a la Virgen del Topo. Peregrinaciones a santuarios icónicos: Monserrate, Lourdes y el Señor de los Milagros. Ruta de la Fe y la Esperanza en el sur: Visitas al Divino Niño Jesús y otras iglesias emblemáticas.

Sin embargo, las entidades organizadoras no solo buscan destacar los puntos religiosos de la capital y el departamento, sino adicionalmente resaltar las ofertas culturales que también estarán disponibles.

Turismo cultural y gastronómico:

Rutas gastronómicas con especialidades de Semana Santa.

Eventos culturales como conciertos de música sacra y exposiciones temáticas.

Turismo alternativo y de naturaleza

Senderismo y ‘biciturismo’ en lugares religiosos.

Ecoturismo en parques naturales como Chingaza y Sumapaz.

Gracias a estas actividades, Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT) espera recibir la visita de 500.000 visitantes a Bogotá durante la temporada de Semana Santa en 2026.