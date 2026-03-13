Rutas religiosas para Semana Santa 2026 en Bogotá y Cundinamarca: fechas, puntos y actividades
La capital de la nación y el departamento de Colombia buscan, con esta iniciativa, aumentar las cifras del turismo en la semana santa del 2026 en el país.
En búsqueda de destacar la riqueza histórica, arquitectónica y simbólica de las regiones, Bogotá y Cundinamarca se unen para resaltar la peregrinación y la fe como epicentros de patrimonio y cultura.
Por este motivo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Arquidiócesis de Bogotá, entre otros aliados estratégicos; realizaron una alianza para el lanzamiento oficial de ‘Paso a Paso, Caminando hacia la Pascua con Marí’.
Esta estrategia turística busca marcar el inicio de la celebración de la ‘Semana Mayor’ en Bogotá y Cundinamarca, “como una experiencia significativa tanto para residentes como para visitantes nacionales e internacionales”, menciona la Alcaldía Mayor de Bogotá en su página web.
¿En qué consiste la actividad turística que se realizará en Semana Santa de 2026 en Colombia?
A través de los templos, monumentos, cerros, tradiciones y recorridos; la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca busca atraer a turistas y propios a visitar los múltiples puntos religiosos más reconocidos de la capital y el departamento, totalmente gratis.
Esto, a través de múltiples rutas y circuitos, donde los asistentes podrán visitar los templos religiosos y acceder a actividades culturales, durante la semana del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril de 2026.
Ruta 1. Centro de Bogotá: tradición y espiritualidad a un solo paso
Zona: La Candelaria y Centro Histórico
Modalidad: a Pie
- Iglesia Las Aguas.
- Iglesia Las Nieves.
- Iglesia San Francisco.
- Iglesia Veracruz.
- Catedral Primada de Bogotá.
- Iglesia San Ignacio.
- Iglesia San Agustín.
- Iglesia El Carmen.
Ruta 2. Chapinero: Bogotá entre la modernidad y la historia
Zona: Chapinero
Modalidad: A pie
- Iglesia de Lourdes.
- Iglesia Porciúncula.
- Iglesia El Pilar.
- Iglesia Cervantes.
- Iglesia Santa María de los Ángeles.
- Iglesia de la Inmaculada.
Circuitos:
- Circuito en el Centro Histórico: Recorrido por la Catedral Primada, San Francisco y La Candelaria. En este circuito se resaltan las dos capillas alusivas a la Virgen de los Dolores ubicadas en la Catedral Primada, dando contexto a la Virgen del Topo.
- Peregrinaciones a santuarios icónicos: Monserrate, Lourdes y el Señor de los Milagros.
- Ruta de la Fe y la Esperanza en el sur: Visitas al Divino Niño Jesús y otras iglesias emblemáticas.
Sin embargo, las entidades organizadoras no solo buscan destacar los puntos religiosos de la capital y el departamento, sino adicionalmente resaltar las ofertas culturales que también estarán disponibles.
Turismo cultural y gastronómico:
- Rutas gastronómicas con especialidades de Semana Santa.
- Eventos culturales como conciertos de música sacra y exposiciones temáticas.
Turismo alternativo y de naturaleza
- Senderismo y ‘biciturismo’ en lugares religiosos.
- Ecoturismo en parques naturales como Chingaza y Sumapaz.
Gracias a estas actividades, Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT) espera recibir la visita de 500.000 visitantes a Bogotá durante la temporada de Semana Santa en 2026.