Millonarios vs Nacional, partido de la fecha 12 Liga Colombiana: día, hora y dónde seguir el clásico

¡Millonarios y Atlético Nacional vuelven a verse las caras! Luego de lo que fue el partidazo en el Atanasio Girardot por la Copa Sudamericana, ambos equipos se enfrentarán una vez más esta vez por la fecha 12 de la Liga Colombiana.

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Se trata de un duelo con realidades absolutamente opuestas: el verde es sólido líder de la tabla y está al borde de la clasificación a las finales; el albiazul se encuentra por fuera del grupo de los ocho y está obligado a ganar.

Millonarios tendrá como gran novedad la baja del capitán David Mackalister Silva, quien terminó siendo expulsado en la jornada anterior por doble amonestación y deberá cumplir con la respectiva sanción.

Nacional, por su parte, tendrá las bajas de Juan Manuel Zapata, David Ospina y Chicho Arango para desplazarse a la capital del país con la intención de mantener el invicto que allí tiene desde noviembre del 2024.

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Las últimas ocho confrontaciones de ambas escuadras en el Estadio El Campín terminaron con tres triunfos capitalinos, dos victorias verdolagas y tres igualdades.

Día, hora y dónde seguir el clásico Nacional vs Millonarios por Liga Colombiana

El partido entre Millonarios y Atlético Nacional por la fecha 12 de la Liga Colombiana 2026-I se llevará a cabo el martes 17 de marzo a partir de las 8:30 de la noche. La transmisión del encuentro la podrá disfrutar en El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como en el minuto a minuto de la página web de Caracol Deportes.

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