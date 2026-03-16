Podría caer el séptimo entrenador de Liga Colombiana: “Puse a disposición del presidente mi cargo”

Jaguares e Independiente Medellín se enfrentaron en la jornada 11 de la Liga Colombiana en el estadio Estadio Jaraguay de Montería. El compromiso terminó con remontada del conjunto antioqueño y dejó más dudas en el equipo local.

El cuadro de Montería se fue adelante en el marcador gracias a un gol de Duván Rodríguez, quien le dio una alegría momentánea a la afición y al cuerpo técnico encabezado por el paraguayo Gustavo Florentín. Sin embargo, en el segundo tiempo el Poderoso reaccionó: al minuto 55, Leyser Chaverra marcó el empate, y posteriormente, al 70’, John Montaño completó la remontada para sellar el 2-1 definitivo a favor del DIM.

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“Puse a disposición del presidente mi cargo”

Tras el partido, el técnico Florentín confirmó en rueda de prensa que puso su cargo a disposición de la directiva debido a los malos resultados con el cuadro de Montería.

“Primero comunicar que puse a disposición del presidente mi cargo”, señaló el entrenador paraguayo.

El estratega también explicó el planteamiento táctico que buscó implementar para este compromiso.

“Nosotros con la línea de cinco queríamos mejorar defensivamente, sabiendo que nos enfrentábamos a un equipo muy dinámico y fuerte por las bandas. Queríamos igualar la disposición táctica del adversario y también ser superiores en la mitad de la cancha”, afirmó.

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Por su parte, el defensor Carlos Henao asumió la responsabilidad por el mal momento del equipo, que ya completa cinco jornadas sin conocer la victoria.

“Los únicos responsables somos nosotros. Somos los que jugamos en el campo. Los profesores hacen bien su trabajo en los entrenamientos, nos explican las virtudes y debilidades de los rivales, pero desafortunadamente los resultados no se están dando”, expresó.

Florentín también se refirió al momento en que el DIM logró el empate, señalando que el equipo perdió orden en el campo.

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“Nos desesperamos un poco en la banca porque el equipo retrocedió bastante. El mensaje desde la línea era que necesitábamos salir de esa zona baja y jugar con un bloque medio”, concluyó el entrenador.