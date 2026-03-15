Bustos: Tan fácil amonestó a Mackalister, cuando 2 veces en la misma jugada tuvo que echar a Salazar

Millonarios sufrió una dura derrota por 2-1 en su visita al Boyacá Chicó en Tunja, resultado que lo complica seriamente de cara a la clasificación a las finales de la Liga Colombiana 2026-I. Si bien fue una floja presentación del cuadro capitalino, especialmente por lo hecho en la primera parte, el duelo estuvo marcado por la polémica actuación arbitral, encabezada por el central Héctor Rivera.

Precisamente, durante la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador Fabián Bustos se quejó puntualmente de la acción en la que pudo irse expulsado Sebastián Salazar en el equipo rival, pero el que terminó viendo la cartulina roja fue Mackalister Silva por doble amonestación casi que inmediata.

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“Es una pelota en mitad de cancha, donde Salazar le hace falta a Mateo García, estando ya amonestado y, en mi opinión, es una jugada para otra amonestación. El árbitro no saca la amarilla a Salazar, que tenía que irse expulsado por doble amarilla. Retrocede Salazar, le alcanza la pelota a Mackalister, que pone la pelota en el suelo, pero Salazar se para adelante para que no juguemos rápido. En mi opinión, eso también es amarilla. Después, no sé qué le habra dicho Macka, un jugador con tanta experiencia, al árbitro. Seguramente le protestó, pero toda esta jugada, en mi opinión, hay dos momentos que son de amarilla para un jugador de ellos, que ya estaba amonestado. Te cambia todo", señaló inicialmente el estratega.

Frente a lo anterior, el estratega argentino apuntó que “si queremos el beneficio del fútbol colombiano, las cosas hay que decirlas”, pero ante la posibilidad de recibir una sanción “no puedo salir a decir lo uno o lo otro”.

“Tan fácil le sacó una amarilla a Macka, cuando dos veces en la misma jugada tuvo que ser amonestado el jugador de Chicó (consecuente expulsión). Después de ahí, nos condicionó porque con uno menos es durísimo. Creo que merecimos mínimo el empate, pero no la metimos y encima regalamos el primer tiempo”, reiteró.

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Finalmente, Bustos puso otro ejemplo de la desafortunada actuación arbitral. Y es que al cumplirse los 90 minutos, fueron agregados siete de adición, pero “el arquero estuvo cinco minutos tirado, qué te puedo decir”.

“En mi opinión, no fue un buen partido no solo de él (Héctor Rivera), sino de todos los que dirigen el partido. Es mi opinión, siempre con respeto. Hay muchas jugadas para analizar, pero no puedo decir nada. Me imagino que los medios pueden opinar con libertad y es más fácil porque a ustedes no los va a suspender nadie”.

Llinás también se quejó del arbitraje en Chicó vs Millonarios

Siguiendo la línea de su entrenador, Andrés Llinás también reconoció que la actuación del árbitro no fue equilibrada, debido a que “en muchas jugadas era más permisivo” con los jugadores del Boyacá Chicó y no así con los de Millonarios.

“Nostros quedamos un poco perdidos con las jugadas que se estaban presentando dentro del campo. En muchas jugadas era un poco más permisivo con ellos y con nosotros era más tenaz. Esa roja para Mackalister por protestar, cuando jugadores del Chicó o el mismo Molina le habían hecho exactamente la misma protesta. No puede ser que para unos sea amarilla y para otros no. No digo que no sea amarilla, pero si se la saca a él, se la debe sacar a todos“, comentó.

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Para después complementar a modo de autocrítica por lo flojo de la primera mitad: “Somos conscientes de que no fue el mejor arbitraje para nosotros; si le preguntan a un jugador del Chicó, de pronto dirá lo contrario. Esto es parte del fútbol y hay que saber jugar con las equivocaciones del otro equipo. Incluso jugando con uno menos, tuvimos varias oportunidades para empatar el partido. Como dijo el profesor, regalamos 45 minutos y eso nos terminó costando un partido. Si hubiéramos jugado como jugamos el segundo tiempo, seguramente el partido hubiera tenido otro resultado sin importar lo que el juez determine en la cancha”.